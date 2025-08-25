В Шигонском районе иномарка насмерть сбила мужчину, который менял колесо на автомобиле

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 25 августа, в 20:25 на 23 км дороги "Сызрань-Шигоны-Волжский Утес" произошло смертельное ДТП, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области