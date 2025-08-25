В Шигонском районе иномарка насмерть сбила мужчину, который менял колесо на автомобиле

В воскресенье, 25 августа, в 20:25 на 23 км дороги "Сызрань-Шигоны-Волжский Утес" произошло смертельное ДТП, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, 31-летний водитель Kia Rio, двигался со стороны села Муранка в направлении Сызрани. В пути он сбил припаркованный на обочине Chevrolet Classic. На месте ДТП погиб 39-летний мужчина, который менял колесо автомобиля.
Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства и подробности произошедшего.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!