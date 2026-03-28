Три пассажирки "скорой", которую протаранила Niva, госпитализированы в самарскую больницу

В пятницу, 27 марта, в 13:20 в Красноглинском районе Самары 72-летний водитель Lada Niva не пропустил автомобиль "скорой" и столкнулся с ним.
ДТП произошло на регулируемом перекрестке напротив дома 15 по ул. Ногина: пенсионер поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора, но не уступил дорогу "скорой".
Водитель внедорожника, а также три пассажирки ГАЗель NEXT — 47, 53 и 75-лет госпитализированы.
В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!