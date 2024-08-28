Самарские борцы привезли золото с "Кубка Каспия"

23 августа юниорская сборная России по греко-римской борьбе выиграла матчевую встречу юниорских сборных России и Республики Казахстан. В соревнованиях приняли участие по 11 атлетов из России и Казахстана в двух возрастных группах: до 21 года и до 24 лет. Россию представляли сильнейшие борцы из Дагестана, Калмыкии и Самарской области. Из одиннадцати участников команды — четверо самарцев.

Ежегодно под патронажем сенатора Российской Федерации, трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина, Самарская Федерация спортивной борьбы при поддержке ГК "Волгатрансстрой" организует всероссийские детско-юношеские турниры "Новая высота" памяти Игоря Найвальта.

В этом году турнир получил статус "международный". Победу в матчевой встрече с общим счетом 9:2 одержала команда Российской Федерации, которая стала обладателем золотых медалей, серебряные медали получили спортсмены из Республики Казахстан. Значимо, что эти соревнования поддержали Совет Федерации Российской Федерации и Сенат Парламента Республики Казахстан.

Греко-римская борьба — один из популярных видов спорта в Самарской области. Около пяти тысяч ребят занимаются в секциях греко-римской борьбы, двадцать борцов являются мастерами спорта, один — международного класса.

По словам Александра Карелина, в том, что в Самарской области все направления борьбы активно развиваются как на профессиональном, так и на любительском уровне — это результат слаженной работы коллектива Самарской федерации борьбы под руководством ее президента Александра Живайкина.

"Уверен, что такие соревнования — отличная форма пропаганды правильных ценностей, возможность для укрепления добрососедских отношений. "Кубок Каспия" — смотр ближайшего резерва сборных России и Казахстана. Борцы и тренеры, участвующие в матчевой встрече, получили ценный соревновательный опыт, а зрители увидели настоящую мужскую борьбу. В спорте есть соперники, но нет врагов, и каждый поединок, заканчивается рукопожатием. Борьба — это отражение нашей жизни, только в десятки раз мощнее. В нее вложены труд, дисциплина, сила воли, ежедневная работа над собой. Я горжусь, что в этой победе есть часть моего труда! Это значит, что все, что сделано, что делается и будет сделано Самарской Федерацией борьбы, влияет на рост наших, самарских спортсменов. Все во благо: курсы повышения квалификации тренеров, мотивация сильных борцов, проведение ежегодного самарского турнира "Новая высота", который дает нашим мальчишкам возможность оттачивать спортивные навыки с соперниками со всей России, а теперь уже и зарубежья. Да, борьба — единоличный вид спорта, но без команды, без единой цели не будет побед", — поделился сразу после окончания соревнований президент Самарской Федерации спортивной борьбы, депутат областного парламента Александр Живайкин.