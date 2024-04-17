"Беременную корову перевозили на плоту": волонтеры спасали животных в подтопленной Бариновке

От паводка, обрушившегося на десятки российских регионов, страдают не только люди и их жилища, но и животные: дикие, домашние, скот. Первоочередная задача в таких ситуациях — спасти людей. А с животными — уж как придется. Многие фермерские хозяйства в Самарской области понесли большие потери, лишившись утонувших кур, свиней и коров. Поголовье в условиях "большой воды" удается спасти не всегда, и не хватает, прежде всего, физических возможностей. Директор стационара для животных "ФлагманВет" Инна Тарасенко рассказала Волга Ньюс о своем опыте участия в спасательной операции в одном из хозяйств села Бариновка Нефтегорского района.

— В какой момент "ФлагманВет" подключился к помощи пострадавшим от паводка в регионе?

— Во вторник, 16 апреля, нам передали информацию о том, что в одном из крупных хозяйств в селе Бариновка требуется помощь. Их дом — самый последний, находится в зоне серьезного подтопления. И, несмотря на то, что само жилище на небольшой возвышенности, вокруг них вода на километры. По сути, до ближайшего островка суши им плыть около 1000 метров.

При этом у этой семьи огромное количество скота: свиньи, лошади, коровы, собаки, кошки, овцы, козы. Словом, очень много животных. Подтоплены они со всех сторон за исключением самого входа в домик и небольшого участка, где с трудом теснятся животные. Поэтому нам пришлось помогать очень оперативно. Вчера мы провели там время с 13:30 до 21:30.

— Местная администрация или МЧС поддержали техникой?

— Со слов очевидцев, точнее, хозяев подтопленного участка, они звонили в МЧС, но им ответили, что свободной техники для эвакуации сейчас нет. Понятно, что транспортировать через километр воды корову на резиновой лодке не получится. Для этих целей мы оперативно построили плот. Из города нам привезли металлические бочки, вместе с хозяевами мы их сварили между собой. Одну корову нам удалось благополучно перевезти, но какая-то часть животных осталась.Много животных поменьше смогли перевезти в Большечерниговский район, за 170 км от Бариновки, на своих машинах. Скотина поступила в пункты вынужденного временного размещения, договаривались с другими людьми, чтобы животные у них пробыли какое-то время. Это позволило хозяевам дома в Бариновке частично развязать руки. Ведь мелкую живность от воды защитить очень тяжело, в отличие от крупной.

— Накануне в соцсетях вы описали случай со стельной коровой, которую в темноте за веревку тащили по воде. Насколько тяжело было и сколько всего коров так переместили?

— У них три коровы, и все три — беременны. Мы перетащили одну из них. Большую часть пути преодолевали течение, потому что это не спокойная вода, а очень быстрая. Плот приходилось удерживать руками вместе с коровой, чтобы он не перевернулся. Физически это очень сложно. Где-то на двух третях преодоленного пути дно уже просто проваливалось, но в этой зоне корова могла дойти ногами. Мы ей помогли и быстро довели до берега, чтобы она не успела переохладиться. Но в целом животные очень сильно замерзали, оказавшись в воде, поскольку температура составляла всего 6°C. А вечером стало просто дико холодно.

— Как корова и другие животные вели себя? Не было паники и сопротивления?

— Конечно, им было страшно. Корова опасалась, но, в принципе, осознавала, что происходит и нам в руки далась без проблем, поэтому мы добрались с ней, в целом, благополучно, она молодец. Мелких животных в виде поросят и молодых свинок — около 35-40 голов — мы перевозили в резиновой лодке. Когда транспортировали теленка, он сильно нервничал, постоянно хотел выпрыгнуть в воду и перевернуть лодку. Кроме того, вывозили козлят, над которыми нависла самая большая угроза: их места в хлеву уже начало подтапливать, они могли захлебнуться в любой момент.

— Сколько всего человек от "ФлагманВет" работало на месте, включая вас?

— Я и пятеро парней: четверо наших и один коллега, который пришел на помощь и привез моторную лодку.

— В вашей практике это пока единичный случай, когда вы спасали домашний скот?

— Наша работа — спасение животных в тяжелых ситуациях. Но в условиях наводнений мы еще никогда не работали. Рады, что помогли людям, потому что Евгения, хозяйка дома, находилась в смятенном состоянии. Очень трудно следить за таким количеством животных на подтопляемой территории, в дом их просто всех не согнать, они лезут в воду, течение сильное, кого-то просто может унести. Эмоционально очень тяжелый момент.

— На сегодня операция по спасению закончена? Других звонков пока не было?

— Сегодня в 7:00 мы созвонились с хозяевами из Бариновки и договорились в течение дня быть на связи, так как выше уровень воды пока не поднимался. Но поймите, людям, чтобы просто добраться до берега, нужно грести на резиновой лодке километр. Они не могут выйти, купить что-то необходимое для животных, что-то экстренное. Единственный выход — лодка с мотором, которой у них нет.

Мне непонятно вот что: когда объявляли эвакуацию, неужели никто не подумал, что люди такое хозяйство физически не смогут вывезти своими руками? Их двое, а животных десятки. Как они должны были эвакуироваться своими силами? Непонятно, как в одном селе соседи могут быть настолько несердобольными, чтобы не предоставить возможность на время разместить других животных: мы в последний момент, в половине десятого вечера только смогли найти женщину, которая приняла несчастную корову.

— Возможно, вопрос не совсем по адресу, но все же: размывается грунт, гибнут не только домашние, но и дикие звери, включая мелких грызунов и прочую живность. Чем, по-вашему, грозит массовая гибель фауны в местах подтопления?

— Любое нарушение пищевой цепочки несет свои проблемы и сложности. Вчера нам рассказывали, что там погибали косули, которые пытались выплыть из этой воды, но не справились и утонули. Погибло огромное количество мелких грызунов и, возможно, мелких домашних животных, которых люди оставили. Даже сейчас мы видим, как из зон затопления уезжают, бросая зверей. Это максимально странно. И рыбы, я думаю, тоже огромное количество будет оставлено на этих приусадебных участках, когда вода уйдет. И это тоже нарушение определенного баланса жизни. Расти на этих участках, наверное, все будет очень хорошо в этом году, но ущерб, нанесенный имуществу и природе, будет восполняться, к сожалению, совсем не быстро.