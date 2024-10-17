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Самарские учащиеся и педагоги получили награды за гуманное отношение к животным и помощь приютам для животных

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Состоялась областная социальная акция "Творить добро так легко!" в рамках проекта "Союз Доброцентров", реализуемого АНО "Центр информационного развития "Генезис" при поддержке Фонда президентских грантов.

Фото: АНО "Центр информационного развития "Генезис"

Акция посвящена чествованию педагогов и обучающихся Самарской области, отличившихся на поприще профилактики жестокого обращения с животными. На акции присутствовали более чем двести человек из Самары, Тольятти, Жигулевска, Сызрани и муниципальных районов.

Центральным событием акции стало награждение отличившихся в деле воспитания гуманного отношения к животным и помощи приютам для животных педагогов и волонтерских объединений - Доброцентров. Девять педагогов и девять Доброцентров получили дипломы от проекта, а самым результативным были вручены награда "Котофей" и переходящий почетный вымпел.

Уникальная награда "Котофей" впервые была вручена в 2022 году в рамках проекта "Доброшефство", также получившего грант президента РФ на свою реализацию. Впервые вручался почетный вымпел для ученических и студенческих Доброцентров. Обе награды присуждаются по результатам предыдущего учебного года в трех номинациях: "За значительный вклад в профилактику жестокого обращения с животными", "За значительный вклад в организацию материальной помощи приютам для животных", "За значительный вклад в организацию волонтерский помощи приютам для животных".

В этом году награду "Котофей" получили С.В.Воронцова (СОШ №1 "ОЦ" п.г.т. Стройкерамика м.р. Волжский), М.С.Крайнюкова (СОШ с. Пестравка м.р. Пестравский), М.А.Маленок (школа №89 г.о. Самара). Переходящие почетные вымпелы торжественно вручены Доброцентрам школы №72 г.о. Самара, школы №74 г.о. Тольятти, школы №47 г.о. Тольятти.

Были награждены школьники и студенты СПО - призеры областного творческого конкурса "Дети про животных, дети для животных".

Награждение проходило в зале Центра социализации молодежи и сопровождалось концертными номерами, подготовленными студентами Самарского областного училища культуры и искусств.

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