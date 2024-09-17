Ветераны спорта призвали готовить защитников Отечества, а не паркетных спортсменов

Тренеры и ветераны спорта сразу четырех дисциплин: вольная и греко-римская борьба, панкратион и грэпплинг в минувшие выходные обсудили перспективы развития борьбы в Самарском регионе.
Президент Федерации спортивной борьбы Самарской области, депутат областного парламента Александр Живайкин проинформировал собравшихся об итогах работы Федерации, планах на ближайшее будущее, а также о помощи самарским военным.
Тренеры с воодушевлением восприняли информацию о выплатах мастерам спорта и кандидатам в мастера, которую установил глава региона Вячеслав Федорищев. Но не только организационные вопросы стояли в повестке.
"Многие воспитанники и члены федерации являются участниками специальной военной операции. И оказывать помощь членам борцовской семьи, находящимся за ленточкой, — приоритетная, объединяющая всех нас, задача. Силами федерации регулярно отправляется гуманитарная поддержка нашим бойцам", — рассказал Александр Живайкин.
На встрече присутствовали борцы — участники специальной военной операции: кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе, депутат Думы городского округа Тольятти, председатель Самарской региональной общественной организации "Возвращение" Александр Шарков и вице-президент Федерации, дважды кавалер ордена мужества, чемпион мира по панкратиону Рамис Терегулов, которые рассказали о своем опыте участия в специальной военной операции и важности воспитания подрастающего поколения спортсменов в духе патриотизма и уважения истории своей Родины.
"Будущее нашей федерации мы видим в подготовке защитников Отечества, а не паркетных спортсменов. Приближение победы — это наше общее дело: сражаться с оружием и воспитывать патриотов", — прокомментировал Рамис Терегулов.
Также самарские борцы третий год подряд дарят детям Донбасса возможность участвовать в республиканском турнире по греко-римской борьбе, сделав городской округ Снежное традиционным местом проведения соревнований. "Уважение начинается с верности данным обещаниям" — отметил Живайкин.
В завершение встречи вручили воспитанникам секций греко-римской борьбы и самбо СК "Металлург" новое оборудование для тренировок и соревнований.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?