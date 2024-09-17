Ветераны спорта призвали готовить защитников Отечества, а не паркетных спортсменов

Тренеры и ветераны спорта сразу четырех дисциплин: вольная и греко-римская борьба, панкратион и грэпплинг в минувшие выходные обсудили перспективы развития борьбы в Самарском регионе.

Президент Федерации спортивной борьбы Самарской области, депутат областного парламента Александр Живайкин проинформировал собравшихся об итогах работы Федерации, планах на ближайшее будущее, а также о помощи самарским военным.

Тренеры с воодушевлением восприняли информацию о выплатах мастерам спорта и кандидатам в мастера, которую установил глава региона Вячеслав Федорищев. Но не только организационные вопросы стояли в повестке.

"Многие воспитанники и члены федерации являются участниками специальной военной операции. И оказывать помощь членам борцовской семьи, находящимся за ленточкой, — приоритетная, объединяющая всех нас, задача. Силами федерации регулярно отправляется гуманитарная поддержка нашим бойцам", — рассказал Александр Живайкин.

На встрече присутствовали борцы — участники специальной военной операции: кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе, депутат Думы городского округа Тольятти, председатель Самарской региональной общественной организации "Возвращение" Александр Шарков и вице-президент Федерации, дважды кавалер ордена мужества, чемпион мира по панкратиону Рамис Терегулов, которые рассказали о своем опыте участия в специальной военной операции и важности воспитания подрастающего поколения спортсменов в духе патриотизма и уважения истории своей Родины.

"Будущее нашей федерации мы видим в подготовке защитников Отечества, а не паркетных спортсменов. Приближение победы — это наше общее дело: сражаться с оружием и воспитывать патриотов", — прокомментировал Рамис Терегулов.

Также самарские борцы третий год подряд дарят детям Донбасса возможность участвовать в республиканском турнире по греко-римской борьбе, сделав городской округ Снежное традиционным местом проведения соревнований. "Уважение начинается с верности данным обещаниям" — отметил Живайкин.

В завершение встречи вручили воспитанникам секций греко-римской борьбы и самбо СК "Металлург" новое оборудование для тренировок и соревнований.