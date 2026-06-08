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Спорт

Ветераны СВО из Самары выиграли в товарищеском матче по мини-футболу "Герои Симбирской земли"

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Соревнования проходили в Ульяновске. Самарскую команду представляли члены Ассоциации ветеранов СВО региона, в том числе участник программы "Школа героев" Максим Меделяев.

Фото: Ассоциация ветеранов СВО Самарской области

"Это была по-настоящему жаркая, честная игра. Но главным итогом встречи стала, конечно, дружба", - подчеркнул герой.

Команда из Ульяновска вручила самарцам памятный подарок - футбольный мяч со своими подписями.
"Мы решили продолжить нашу добрую традицию: этот особенный мяч мы обязательно передадим ребятам в один из детских домов нашей области, куда отправимся в ближайшее время. Напомню, прошлый памятный мяч мы подарили социально-реабилитационному центру "Феникс". Пусть эти спортивные снаряды, хранящие тепло рук настоящих защитников Отечества, заряжают детей на победы", - отметил Максим.

После матча самарские бойцы посетили современный спортивный комплекс, где ветераны СВО и мастера спорта тренируют детей, обучая их единоборствам.

Спорт - это мощнейший инструмент адаптации и социализации для ветеранов СВО. Самарская область по праву считается одним из лидеров России по развитию адаптивного спорта среди ветеранов СВО. Именно у нас впервые в стране были созданы две команды ветеранов СВО по следж-хоккею при профессиональных клубах ЦСК ВВС и "Лада". Самарское предприятие "Аналитика" разработало и запустило массовое производство саней для этого вида спорта. Здесь же появилась и любительская следж-хоккейная лига.

Также в Самаре создан первый в России региональный демонстрационно-просветительский центр адаптивных видов спорта Паралимпийского комитета России. Презентационная площадка центра была представлена в рамках международного спортивного форума "Россия - спортивная держава", проходившего в столице региона осенью прошлого года.

В центре представлено более 30 дисциплин адаптивного спорта: спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорта слепых, спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, спорта глухих, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом.

Работа по созданию условий для социализации и реабилитации ветеранов СВО в регионе ведется при поддержке губернатора Вячеслава Федорищева. Сегодня в Самарской области действует 47 мер поддержки для военнослужащих и их семей.

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