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Суды Происшествия

В Самаре с экс-чиновника взыщут 26 млн руб. за махинации с муниципальными квартирами

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд взыскал с бывшего замруководителя городского департамента управления имуществом ущерб, причиненный в результате злоупотребления полномочиями. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Фамилия фигуранта в пресс-релизе не приводится, однако по данным источников, речь идет Викторе Федоренчике.

С 2016 по 2021 г. сотрудник администрации не исполнил решения суда о предоставлении жилья двум инвалидам с тяжелыми заболеваниями. Он отказал детям-сиротам и инвалидам, имеющим внеочередное право на предоставление квартир, изменил статус жилых помещений специализированного муниципального фонда и предоставил их людям, не входящим в категории граждан, с которыми можно заключить договор социального найма.

Позже эти квартиры приватизировали и оформили в частную собственность. Таким образом город потерял девять квартир общей стоимостью 26 млн рублей.

После прокурорской проверки, в октябре 2022 г., муниципального служащего уволили и возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Его признали виновным, но при этом администрация города ничего не добивалась возмещения ущерба.

В связи с этим прокурор внес представление главе города. После этого администрация обратилась в суд. В итоге с бывшего чиновника взыщут сумму ущерба — 29 млн рублей.

Напомним, это не единственное уголовное дело Федоренчика. 19 апреля 2023 г. Ленинский районный суд признал Федоренчика виновным в двух эпизодах злоупотребления полномочиями. По версии обвинения, замруководителя ДУИ принял работы по ремонту квартир в пос. Озерный Куйбышевского района Самары. И хотя несколько квартир не отремонтировали по муниципальному контракту с 2021 г., Федоренчик принял работы от подрядчика ООО "ЛАГЕРТА" без замечаний. Фирма получила 135 тыс. рублей из городского бюджета.

Виктору Федоренчику назначили полтора года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и на два года запретили занимать определенные должности. Позже Шестой кассационный суд отменил апелляционное постановление и направил материалы на новое рассмотрение в облсуд.

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