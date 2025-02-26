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Суды Происшествия

По делу об аферах с недвижимостью в Новокуйбышевске возобновили судебное следствие

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В суде Новокуйбышевска пока не смогли огласить приговор по уголовному делу исполнявшей обязанности нотариуса в Самаре Татьяны Лобановой, ее знакомого Александра Левашева и чиновницы из администрации Красноглинского района региональной столицы Эльвиры Хитродумовой. Троицу обвиняли в аферах с недвижимостью.

Напомним, правоохранители считают, что подсудимые действовали группой по предварительному сговору, используя полномочия нотариуса. Подделав документы, они похитили недвижимость и деньги, ранее принадлежавшие умершему гражданину РФ, на общую сумму 3,5 млн рублей.

"Лобанова, исполняя обязанности нотариуса Самары О. А. Листовой, нотариально удостоверила договоры дарения недвижимого имущества, согласно которым умерший гражданин РФ подарил свою квартиру и два земельных участка подставному лицу. Также Лобанова удостоверила нотариальную доверенность в целях последующего хищения участниками указанной группы денежных средств в размере 500 тыс. руб. со счетов умершего. В результате государству был причинен существенный вред, в связи с тем, что похищенное имущество являлось выморочным", — сообщил источник Волга Ньюс версию следствия.

В следственном отделе УФСБ России по Самарской области возбудили уголовные дела в отношении Лобановой по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество"), ч. 1 ст. 202 ("Злоупотребления полномочиями частными нотариусами и аудиторами"), ч. 4 ст. 327 ("Подделка документов") УК России. А позже обвинения предъявили и ее предполагаемым подельникам. В суде гособвинение запросило подсудимым реальные сроки лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима: Лобановой — восемь лет, Хитродумовой — шесть лет, Левашову — пять с половиной лет. 18 февраля суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

Как сообщают участники процесса, суд не огласил приговор, а возобновил судебное следствие. По словам участников процесса, суд считает, что некоторые вопросы вмененного обвинения оказались не прояснены.

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