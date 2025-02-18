Обвиняемым в афере с жильем в Новокуйбышевске запросили реальные сроки

В суде Новокуйбышевска прошли прения сторон по уголовному делу исполнявшей обязанности нотариуса в Самаре Татьяны Лобановой, ее знакомого Александра Левашева и чиновницы из администрации Красноглинского района региональной столицы Эльвиры Хитродумовой. Троицу обвиняли в аферах с недвижимостью.

Напомним, правоохранители считают, что подсудимые действовали группой по предварительному сговору, используя полномочия нотариуса. Подделав документы, они похитили недвижимость и деньги на общую сумму 3,5 млн руб., которые ранее принадлежали умершему гражданину РФ.

"Лобанова, исполняя обязанности нотариуса Самары Листовой О. А., нотариально удостоверила договоры дарения недвижимого имущества, согласно которым умерший гражданин РФ подарил свою квартиру и два земельных участка подставному лицу. Также Лобанова удостоверила нотариальную доверенность, в целях последующего хищения участниками указанной группы денежных средств в размере 500 тыс. руб. со счетов умершего. В результате государству был причинен существенный вред, в связи с тем, что похищенное имущество являлось выморочным", — сообщил источник Волга Ньюс версию следствия.

В следственном отделе УФСБ России по Самарской области возбудили уголовные дела в отношении Лобановой по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество"), ч. 1 ст. 202 ("Злоупотребления полномочиями частными нотариусами и аудиторами"), ч. 4 ст. 327 ("Подделка документов") УК России. А позже обвинения предъявили и ее предполагаемым подельникам.

Как сообщили Волга Ньюс участники процесса, на этой неделе гособвинение запросило подсудимым реальные сроки лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Лобановой — восемь лет, Хитродумовой — шесть лет, Левашову — пять с половиной лет. 18 февраля суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.