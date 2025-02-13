16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Приговор о вскрытой ФСБ афере с квартирами должны вынести 18 февраля Подозреваемый во взятке экс-судье Александру Ефанову жалуется суду на следствие Экс-глава "Фиа-Банка" пытается доказать, что в отношении него нельзя вести следствие Уголовное дело экс-ректора СГЭУ Светланы Ашмариной вновь поступило в суд Стали известны подробности хищения части нефтепровода в Самарской области

Суды Происшествия

Приговор о вскрытой ФСБ афере с квартирами должны вынести 18 февраля

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 30
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Суд Новокуйбышевска назначил на 17 февраля прения, а на 18 — приговор по уголовному делу исполнявшей обязанности нотариуса в Самаре Татьяны Лобановой, ее знакомого Александра Левашева и чиновницы из администрации Красноглинского района Эльвиры Хитродумовой. По версии ФСБ, они могли участвовать в масштабной афере с недвижимостью в Самарской области.

По данным предварительного следствия, троица действовала группой по предварительному сговору, используя полномочия нотариуса. Подделав документы, они похитили недвижимость и деньги на общую сумму 3,5 млн руб., которые ранее принадлежали умершему гражданину РФ.

"Лобанова, исполняя обязанности нотариуса Самары Листовой О. А., нотариально удостоверила договоры дарения недвижимого имущества, согласно которым умерший гражданин РФ подарил свою квартиру и два земельных участка подставному лицу. Также Лобанова удостоверила нотариальную доверенность, в целях последующего хищения участниками указанной группы денежных средств в размере 500 тыс. руб. со счетов умершего. В результате государству был причинен существенный вред, в связи с тем, что похищенное имущество являлось выморочным", — сообщил источник Волга Ньюс версию следствия.

В следственном отделе УФСБ России по Самарской области возбудили уголовные дела в отношении Лобановой по ч.4 ст. 159 ("Мошенничество"), ч.1 ст. 202 ("Злоупотребления полномочиями частными нотариусами и аудиторами"), ч.4 ст. 327 ("Подделка документов") УК России. А позже обвинения предъявили и ее предполагаемым подельникам. Лиц, обладающих какой-либо информацией в отношении противоправной деятельности Татьяны Лобановой, а также других нотариусов Самарской области, просят обращаться в УФСБ России по Самарской области.

Напомним, ранее в правоохранительные органы поступали жалобы на Левашова и авторы говорили, будто бы он утверждал, что "имеет связи".

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2