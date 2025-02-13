Приговор о вскрытой ФСБ афере с квартирами должны вынести 18 февраля

Суд Новокуйбышевска назначил на 17 февраля прения, а на 18 — приговор по уголовному делу исполнявшей обязанности нотариуса в Самаре Татьяны Лобановой, ее знакомого Александра Левашева и чиновницы из администрации Красноглинского района Эльвиры Хитродумовой. По версии ФСБ, они могли участвовать в масштабной афере с недвижимостью в Самарской области.

По данным предварительного следствия, троица действовала группой по предварительному сговору, используя полномочия нотариуса. Подделав документы, они похитили недвижимость и деньги на общую сумму 3,5 млн руб., которые ранее принадлежали умершему гражданину РФ.

"Лобанова, исполняя обязанности нотариуса Самары Листовой О. А., нотариально удостоверила договоры дарения недвижимого имущества, согласно которым умерший гражданин РФ подарил свою квартиру и два земельных участка подставному лицу. Также Лобанова удостоверила нотариальную доверенность, в целях последующего хищения участниками указанной группы денежных средств в размере 500 тыс. руб. со счетов умершего. В результате государству был причинен существенный вред, в связи с тем, что похищенное имущество являлось выморочным", — сообщил источник Волга Ньюс версию следствия.

В следственном отделе УФСБ России по Самарской области возбудили уголовные дела в отношении Лобановой по ч.4 ст. 159 ("Мошенничество"), ч.1 ст. 202 ("Злоупотребления полномочиями частными нотариусами и аудиторами"), ч.4 ст. 327 ("Подделка документов") УК России. А позже обвинения предъявили и ее предполагаемым подельникам. Лиц, обладающих какой-либо информацией в отношении противоправной деятельности Татьяны Лобановой, а также других нотариусов Самарской области, просят обращаться в УФСБ России по Самарской области.

Напомним, ранее в правоохранительные органы поступали жалобы на Левашова и авторы говорили, будто бы он утверждал, что "имеет связи".