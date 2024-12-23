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Суды Происшествия

Суд окончил допрос свидетелей вскрытой ФСБ аферы с квартирами

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В суде Новокуйбышевска закончен допрос свидетелей по делу исполнявшей обязанности нотариуса в Самаре Татьяны Лобановой, ее знакомого Александра Левашева и чиновницы из администрации Красноглинского района Эльвиры Хитродумовой. По версии ФСБ, они могли участвовать в масштабной афере с недвижимостью в Самарской области.

Как сообщил журналисту Волга Ньюс один из адвокатов по делу, после окончания допроса свидетелей начали изучать материалы дела. Процесс возобновили после перерыва. Перерыв объявляли из-за болезни Хитродумовой. По мнению защитника, свидетельские показания могут говорить в пользу той версии, что в первоначальных показаниях Хитродумова и Лобанова не упоминали Левашева. Таким образом, якобы не исключено, что в схеме мог быть задействован еще кто-то.

Напомним, по версии следствия, в январе 2023 г. представительница нотариальной конторы заверила три договора дарения недвижимости от имени умершего человека. Кадастровая стоимость подаренного составляла более 3 млн рублей. Кроме того, она "в целях хищения" удостоверила от имени умершего доверенность на право распоряжения его деньгами. Уголовные дела возбудили по ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 202 и ч. 4 ст. 327 УК РФ.

По данным источников Волга Ньюс, речь в уголовном деле идет об исполнявшей на тот момент обязанности нотариуса Татьяне Лобановой, а также ее знакомом Александре Левашеве и чиновнице Эльвире Хитродумовой. Их фамилии были опубликованы на сайте суда Самарского района региональной столицы. По информации инстанции, материалы направили по подсудности в Новокуйбышевск. Согласно сайту суда Новокуйбышевска, больше обвинений предъявлено Левашеву и Лобановой - их указано по восемь. У Хитродумовой значится шесть пунктов обвинения.

Любопытно, что ранее на Левашева уже писали заявления в правоохранительные органы - разные самарцы утверждали, что он мог мошенничать с имуществом, а также брал деньги якобы под проекты и пропадал. Потерпевшие даже говорили, будто бы он мог утверждать, что ему ничего не будет из-за знакомых в "органах". По сообщению источников Волга Ньюс, жалобы на Левашева и ранее имелись в полиции. Но в разработку мужчина попал после поступления оперативной информации в ФСБ.

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