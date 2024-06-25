Суд начинает рассматривать дело о вскрытой ФСБ афере с квартирами в Самарской области

Во вторник, 25 июня, судья из Новокуйбышевска Наталья Рыжкова должна была заслушать материалы обвинения в отношении исполнявшей обязанности нотариуса в Самаре Татьяны Лобановой, ее знакомого Александра Левашева и чиновницы Красноглинского района областной столицы Эльвиры Хитродумовой. По версии ФСБ, они могли участвовать в крупной афере с квартирами в регионе.

Напомним, по версии следствия, в январе 2023 г. представительница нотариальной конторы заверила три договора дарения недвижимости от имени умершего человека. Кадастровая стоимость подаренного составляла более 3 млн рублей. Кроме того, она "в целях хищения" удостоверила от имени умершего доверенность на право распоряжения его деньгами. Уголовные дела возбудили по ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 202 и ч. 4 ст. 327 УК РФ.

По данным источников Волга Ньюс, речь в уголовном деле идет об исполнявшей на тот момент обязанности нотариуса Татьяне Лобановой, а также ее знакомом Александре Левашеве и чиновнице Эльвире Хитродумовой. Их фамилии были опубликованы на сайте суда Самарского района региональной столицы. По информации инстанции, материалы направили по подсудности в Новокуйбышевск. Согласно сайту суда Новокуйбышевска, больше обвинений предъявлено Левашеву и Лобановой — их указано по восемь. У Хитродумовой значится шесть пунктов обвинения.

Любопытно, что ранее на Левашева уже писали заявления в правоохранительные органы — разные самарцы утверждали, что он мог совершать мошенничества с имуществом, а также якобы брал деньги под проекты и пропадал. Потерпевшие даже говорили, будто бы он мог утверждать, что ему ничего не будет из-за знакомых в "органах". По сообщению источников Волга Ньюс, жалобы на Левашева ранее были в полиции. Но в разработку мужчина попал после поступления оперативной информации в ФСБ.

25 июня суд в Новокуйбышевске должен был заслушать обвинительное заключение и, по необходимости, разрешить первые ходатайства. В суд прибыл и журналист Волга Ньюс. Впрочем, заседание отложили на 4 июля из-за неявки некоторых адвокатов. Мы попросили прокомментировать позицию стороны защиты прибывшего в суд защитника Левашева Александра Пименова.

"Он не признает вины и говорит, что лишь познакомил Хитродумову и Лобанову", — рассказал Александр Пименов.

Согласно позиции защиты Левашева, знакомство было нужно, поскольку Хитродумова рассказала о смерти дедушки, который не успел оформить завещание. А после знакомства, согласно позиции стороны защиты Левашева, Лобанова и Хитродумова якобы уже могли общаться в мессенджерах сами.

Впрочем, известно, что в деле есть ряд свидетелей, а также некие возможные переписки Левашева. В ближайшее время доказательства обвинения должен изучить суд.