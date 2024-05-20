В Самаре помощника нотариуса обвиняют в "раздаривании" имущества покойника

В Самарский районный суд Самары направлено уголовное дело помощника нотариуса, обвиняемой в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и подделке документов. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.
По версии следствия, в январе 2023 г. женщина нотариально заверила три договора дарения недвижимости от имени умершего человека. Кадастровая стоимость подаренного составляла более 3 млн рублей.
Кроме того, помощник нотариуса "в целях хищения" удостоверила от имени умершего доверенность на право распоряжения его деньгами.
Уголовные дела возбудили по ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 202 и ч. 4 ст. 327 УК РФ.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки