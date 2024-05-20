В Самаре помощника нотариуса обвиняют в "раздаривании" имущества покойника

В Самарский районный суд Самары направлено уголовное дело помощника нотариуса, обвиняемой в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и подделке документов. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По версии следствия, в январе 2023 г. женщина нотариально заверила три договора дарения недвижимости от имени умершего человека. Кадастровая стоимость подаренного составляла более 3 млн рублей.

Кроме того, помощник нотариуса "в целях хищения" удостоверила от имени умершего доверенность на право распоряжения его деньгами.

Уголовные дела возбудили по ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 202 и ч. 4 ст. 327 УК РФ.