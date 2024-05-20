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Преступления Происшествия

В уголовном деле самарского нотариуса фигурируют еще экс-чиновница и риелтор

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники ФСБ вскрыли в Самаре схему мошенничества с квартирами с участием нотариуса Татьяны Лобановой и двух ее предполагаемых подельников. Похитить, по предварительной версии, могли не один объект недвижимости.

Напомним, по версии следствия, в январе 2023 г. женщина, исполнявшая обязанности нотариуса, от имени мертвого человека удостоверила три договора дарения недвижимости на 3 млн рублей. После этого объекты переоформили на третье лицо. Также она "в целях хищения" удостоверила от имени умершего доверенность на право распоряжения его деньгами третьими лицами.

По данным источников Волга Ньюс, речь в уголовном деле идет о нотариусе Татьяне Лобановой, а также риелторе Александре Левашеве и бывшей чиновнице Эльвире Хитродумовой. Их фамилии уже опубликованы на сайте суда Самарского района региональной столицы. По информации суда, обвиняют предполагаемых подельников в злоупотреблении полномочиями нотариуса и соучастии в этом, подделке документов, мошенничествах и покушении на мошенничество. Впрочем, суд Самарского района пока не стал рассматривать материалы, решив 17 мая направить их по подсудности.

Интересно, что некоторые жители Самары уже рассказывали про похожие случаи мошенничества, в которых фигурировал полный тезка упомянутого Александра Левашева. В частности, материалы проверки были у оперативников Октябрьского райотдела полиции.

Например, в телеграм-каналах проходила информация о том, что россиянка пожаловалась на мошенничество с продажей ее квартиры в Эстонии. Елена Исаева рассказывала, что полный тезка ныне подсудимого Александра Левашева собирался купить квартиру.

"Денег не было, и он предложил в залог участок. Переоформил на мою дочь. Но позже оказалось, что это другой участок. Он стоит меньше, там нет ни дороги, ничего. В итоге денег он не отдавал. Договорились, что он даст доверенность на мою дочь и она продаст квартиру. А потом он заявил, якобы мы его обманули, что ему денег не отдали", - рассказывала Елена.

Заявление отправилось на стол к сотрудникам Октябрьского ОМВД. Это подтверждал журналисту Волга Ньюс и источник среди правоохранителей.

"В итоге он же на меня написал заявление, что я - "черный риелтор", что я его уговорила оформить его квартиру на мою дочь. Но при этом он не указывает, что квартира была изначально наша. Меня стали таскать на допросы. А для меня это просто дикость!" - рассказывала Елена.

Источник Волга Ньюс в силовых структурах также уточнял, что на Левашева из истории Исаевой писали и другие заявления. Там указывалось, что мужчина якобы брал деньги под проекты и пропадал. А потерпевшим якобы рассказывал, что ему ничего не будет, потому что он дружит с сотрудниками правоохранительных органов.

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