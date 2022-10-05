Под суд отправят гендиректора Евразийской корпорации автовокзалов

В Самаре под суд отправят директора акционерного общества. Ее обвиняют в невыплате зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). По данным следователей, женщина задолжала 179 работникам 9,7 млн рублей.

Как сообщает региональное СУ СК, по версии следствия, с ноября по декабрь 2021 г. руководитель АО не платила сотрудникам, хотя на счетах организации средства были. Директор решила направить эти деньги на удовлетворение требований кредиторов и улучшение финансово-хозяйственного состояния АО.

По данным Волга Ньюс, речь идет о Гюзель Санниковой - она является гендиректором АО "Евразийская корпорация автовокзалов", выступающего оператором Центрального автовокзала в Самаре. Сотрудники компании ранее уже приходили на прием к главе СУ СКР по Самарской области Марату Галиханову с жалобами на действия начальницы. Как сообщал представитель организации, работе компании мешало присутствие на автовокзале сторонних частных организаций, которые оказывают аналогичные услуги. Тогда же глава регуправления СК дал указание принять меры для восстановления прав работников корпорации автовокзалов.

Деятельность компании вызвала нарекания также в правительстве региона. Вопросы возникли к транспортной безопасности.

В СУ СК РФ по Самарской области же напоминают, что обратиться с жалобой можно в интернет-приемную.