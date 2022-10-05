Под суд отправят гендиректора Евразийской корпорации автовокзалов

В Самаре под суд отправят директора акционерного общества. Ее обвиняют в невыплате зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). По данным следователей, женщина задолжала 179 работникам 9,7 млн рублей.
Как сообщает региональное СУ СК, по версии следствия, с ноября по декабрь 2021 г. руководитель АО не платила сотрудникам, хотя на счетах организации средства были. Директор решила направить эти деньги на удовлетворение требований кредиторов и улучшение финансово-хозяйственного состояния АО.
По данным Волга Ньюс, речь идет о Гюзель Санниковой - она является гендиректором АО "Евразийская корпорация автовокзалов", выступающего оператором Центрального автовокзала в Самаре. Сотрудники компании ранее уже приходили на прием к главе СУ СКР по Самарской области Марату Галиханову с жалобами на действия начальницы. Как сообщал представитель организации, работе компании мешало присутствие на автовокзале сторонних частных организаций, которые оказывают аналогичные услуги. Тогда же глава регуправления СК дал указание принять меры для восстановления прав работников корпорации автовокзалов.
Деятельность компании вызвала нарекания также в правительстве региона. Вопросы возникли к транспортной безопасности.
В СУ СК РФ по Самарской области же напоминают, что обратиться с жалобой можно в интернет-приемную.
Последние комментарии
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️