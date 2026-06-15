Самарец, напавший на велосипедистов на набережной, получил условный срок

Судебные приставы Самары взыскали 250 тыс. руб. компенсации морального вреда с местного жителя, напавшего на велосипедистов, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Самарской области.

Житель Самары устроил конфликт с группой велосипедистов на набережной, в ходе которого нанес несколько ударов двум из них. По решению суда мужчина был признан виновным в хулиганстве.

Фигурант получил условный срок, а также был обязан выплатить пострадавшим 100 тыс. и 150 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Чтобы обеспечить исполнение решения, приставы Октябрьского района Самары запретили должнику распоряжаться имуществом и списали средства с его банковских счетов. В итоге оба пострадавших получили положенную компенсацию в полном объеме.