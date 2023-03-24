"Центр" передаст области 4,5 га на территории ЗИМа для строительства школы

ООО "Центр" передаст 4,5 га территории бывшего ЗИМа для строительства школы правительству Самарской области, сообщил директор компании Андрей Малкин.

"ООО "Центр" не только по-прежнему готово безвозмездно передать участок для строительства нового учебного заведения правительству Самарской области, но даже увеличило размеры передаваемой территории с учетом возросшего масштаба проекта строительства новой школы. Сегодня речь идет о 4,5 гектарах земли, а это почти вдвое больше, чем планировалось ранее. Как только соответствующие органы утвердят проект планировки территории бывшего ЗИМа и завершится ее межевание, процесс юридического оформления передачи участка под строительство школы будет запущен", — прокомментировал Андрей Малкин.

Ориентировочно будущее учебное учреждение сможет принять до 2,5 тыс. человек и стать крупнейшим в Самарской области.

Параллельно идет подготовка площадки. "Самарская сетевая компания" (ССК) начала реконструкцию схемы энергоснабжения в зоне будущего строительства средней школы. Работы проводятся в рамках инвестиционной программы компании и по распоряжению министерства энергетики и ЖКХ Самарской области. Начатое переустройство схемы энергоснабжения на участке под будущую школу — часть проекта по созданию новой схемы энергоснабжения всей будущей комплексной жилой застройки территории ЗИМа.

Распределительные электрические сети завода "ЗИМ", по информации ССК, были созданы в первой половине XX века. "Они не только обветшали, но и расположены так, что затруднили бы строительство будущей школы. При этом необходимо сделать так, чтобы будущее строительство школы не помешало и энергоснабжению уже существующих в этом районе абонентов: Поволжского государственного колледжа, здания медицинского центра "Наука" и других", - сообщили в "Самарской сетевой компании".

В этих целях АО "ССК" демонтирует старые кабельные сети и создаст новые. Всего будет проложено около 2,5 км кабельных линий разного уровня напряжения и установлена новая трансформаторная подстанция мощностью 2000 кВА.

На площадке бывшего завода "ЗИМ" уже идут работы по разработке траншей для прокладки кабельных линий и проводится укладка кабеля. Размер инвестиций "Самарской сетевой компании" в подготовку площадки для будущей школы составит более 70 млн рублей. Работы должны быть завершены до конца апреля 2023 года.

Напомним, в 2017 г. "Центр" передавал городу участок площадью 26 тыс. кв. м на территории ЗИМа под строительство школы. По условиям договора муниципалитет должен был реализовать проект до 27 июня 2021 года. В противном случае земельный участок должен быть возвращен компании, что и произошло впоследствии.