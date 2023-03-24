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"Центр" передаст области 4,5 га на территории ЗИМа для строительства школы

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Центр" передаст 4,5 га территории бывшего ЗИМа для строительства школы правительству Самарской области, сообщил директор компании Андрей Малкин.

Фото: скриншот с видео

"ООО "Центр" не только по-прежнему готово безвозмездно передать участок для строительства нового учебного заведения правительству Самарской области, но даже увеличило размеры передаваемой территории с учетом возросшего масштаба проекта строительства новой школы. Сегодня речь идет о 4,5 гектарах земли, а это почти вдвое больше, чем планировалось ранее. Как только соответствующие органы утвердят проект планировки территории бывшего ЗИМа и завершится ее межевание, процесс юридического оформления передачи участка под строительство школы будет запущен", — прокомментировал Андрей Малкин.

Ориентировочно будущее учебное учреждение сможет принять до 2,5 тыс. человек и стать крупнейшим в Самарской области.

Параллельно идет подготовка площадки. "Самарская сетевая компания" (ССК) начала реконструкцию схемы энергоснабжения в зоне будущего строительства средней школы. Работы проводятся в рамках инвестиционной программы компании и по распоряжению министерства энергетики и ЖКХ Самарской области. Начатое переустройство схемы энергоснабжения на участке под будущую школу — часть проекта по созданию новой схемы энергоснабжения всей будущей комплексной жилой застройки территории ЗИМа.

Распределительные электрические сети завода "ЗИМ", по информации ССК, были созданы в первой половине XX века. "Они не только обветшали, но и расположены так, что затруднили бы строительство будущей школы. При этом необходимо сделать так, чтобы будущее строительство школы не помешало и энергоснабжению уже существующих в этом районе абонентов: Поволжского государственного колледжа, здания медицинского центра "Наука" и других", - сообщили в "Самарской сетевой компании".

В этих целях АО "ССК" демонтирует старые кабельные сети и создаст новые.  Всего будет проложено около 2,5 км кабельных линий разного уровня напряжения и установлена новая трансформаторная подстанция мощностью 2000 кВА.

На площадке бывшего завода "ЗИМ" уже идут работы по разработке траншей для прокладки кабельных линий и проводится укладка кабеля. Размер инвестиций "Самарской сетевой компании" в подготовку площадки для будущей школы составит более 70 млн рублей. Работы должны быть завершены до конца апреля 2023 года.

Напомним, в 2017 г. "Центр" передавал городу участок площадью 26 тыс. кв. м на территории ЗИМа под строительство школы. По условиям договора муниципалитет должен был реализовать проект до 27 июня 2021 года. В противном случае земельный участок должен быть возвращен компании, что и произошло впоследствии.

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