В компании Эдуарда Волкова пришли наследники

В октябре 2024 г. в 19 компаниях Эдуарда Волкова - основателя строительной компании "Трансгруз" - изменилась структура собственников. Долю бизнесмена поделили его сын Даниил Волков и Светлана Волкова.

Напомним, Эдуард Волков ушел из жизни в марте 2024 года. Ему принадлежали около двух десятков компаний, включая ООО "Специализированный застройщик "Трансгруз". В портфолио этой строительной организации более 30 готовых объектов в Самаре. Из них наиболее известны масштабная застройка Постникова оврага, 120-квартала, территории за Центральным автовокзалом, высотка на ул. Вилоновской и другие.

В октябре 19 компаний Эдуарда Волкова поменяли собственников. Ими стали его сын Даниил Волков и Светлана Волкова. Кем она приходится Эдуарду Волкову на момент публикации выяснить не удалось. Их доли в обществах распределены либо поровну, либо 75%/25% в пользу Светланы Волковой.

Изменения в учредителях произошли в строительных, логистических, управляющих и производственных организациях Эдуарда Волкова: ООО "СЗ "Трансгруз", ООО "Монолит-Строй", ООО "СЗ "Великран-Инвест", ООО "СЗ "Самара-Еврострой", ООО "Стройсервис", ООО "Визит-М", ООО "Техкомплект", ООО "Бетон-М", ООО "Сити-Строй" и т.д.

В "Трансгрузе" ранее уточняли, что "дело, которому Эдуард Игоревич посвятил всю свою жизнь, по его воле, является семейной династией и будет продолжено в надлежащем порядке - надёжно, качественно и эффективно". Из последних заявленных проектов - ЖК "Развитие" в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда.