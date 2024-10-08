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Строительство Строительство и недвижимость

В компании Эдуарда Волкова пришли наследники

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В октябре 2024 г. в 19 компаниях Эдуарда Волкова - основателя строительной компании "Трансгруз" - изменилась структура собственников. Долю бизнесмена поделили его сын Даниил Волков и Светлана Волкова.

Напомним, Эдуард Волков ушел из жизни в марте 2024 года. Ему принадлежали около двух десятков компаний, включая ООО "Специализированный застройщик "Трансгруз". В портфолио этой строительной организации более 30 готовых объектов в Самаре. Из них наиболее известны масштабная застройка Постникова оврага, 120-квартала, территории за Центральным автовокзалом, высотка на ул. Вилоновской и другие.

В октябре 19 компаний Эдуарда Волкова поменяли собственников. Ими стали его сын Даниил Волков и Светлана Волкова. Кем она приходится Эдуарду Волкову на момент публикации выяснить не удалось. Их доли в обществах распределены либо поровну, либо 75%/25% в пользу Светланы Волковой.

Изменения в учредителях произошли в строительных, логистических, управляющих и производственных организациях Эдуарда Волкова: ООО "СЗ "Трансгруз", ООО "Монолит-Строй", ООО "СЗ "Великран-Инвест", ООО "СЗ "Самара-Еврострой", ООО "Стройсервис", ООО "Визит-М", ООО "Техкомплект", ООО "Бетон-М", ООО "Сити-Строй" и т.д.

В "Трансгрузе" ранее уточняли, что "дело, которому Эдуард Игоревич посвятил всю свою жизнь, по его воле, является семейной династией и будет продолжено в надлежащем порядке - надёжно, качественно и эффективно". Из последних заявленных проектов - ЖК "Развитие" в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда.

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Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!

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А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.

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Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.

Анатолий Илларионов 30 июля 2024 07:30 Сергей Натальчук: "Ремонт трамвайных путей на Ново-Садовой задерживает халатность заказчика"

Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.

Ильдар Нуреев 03 июля 2024 11:18 На месте самарского хлебозавода № 2 построят дома высотой 3-8 этажей

Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.

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