На ул. Революционной в рамках комплексного развития территорий появятся 100-метровые высотки

Мэрия Самары опубликовала постановление о комплексном развитии двух несмежных территорий (КРТ) жилой застройки, расположенных в границах ул. Революционной и в границах пр. Георгия Митирева в Октябрьском районе.

Общая площадь участков под КРТ — 4,08 га (2,84 га — территория, расположенная в границах ул. Революционной, 1,24 га — земля в границах проезда Георгия Митирева).

Также в администрации утвердили перечень объектов капитального строительства в границах двух территорий, подлежащих либо комплексному развитию, либо сносу или реконструкции (включая многоквартирные дома). Так, под снос определены дома по ул. Артемовской №№ 3, 5, 8, нежилое здание по ул. Революционной, 111, 113 (1), а также гаражи, нежилые здания и склады на ул. Революционной и проезде Митирева,

"Предельный срок реализации решения о комплексном развитии двух несмежных территорий, составляет 10 лет с момента заключения договора о КРТ, — отмечается в документации. — Предельный срок подготовки документации по планировке — 9 месяцев с даты заключения договора. Предельный объем строительства — 130 560,00 кв. м".

Также в документах сообщается, что предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений составят 97,5 м, а максимальный процент застройки в границах участка - 99%. При этом минимальный уровень обеспеченности парковочными местами (машино-местами) должен составить одно машиноместо на 110,00 кв. метров площади жилых помещений.