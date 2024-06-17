Вячеславу Дормидонтову не удалось реабилитироваться по долгам "Родника"

Арбитражный суд отказал бывшему директору ООО СК "Родник" и депутату губернской думы Вячеславу Дормидонтову пересмотреть его вину в банкротстве самарского комбината.

Напомним, Дормидонтова в числе других лиц привлекли к субсидиарной ответственности по долгам "Родника" и обязали возместить вместе с Александром Гринкевичем (ликвидатор АО "Актив", которое до ноября 2020 г. входило в состав собственников самарского комбината) 888,4 млн рублей. Большая часть суммы связана с безвозмездными договорами цессии, заключенными накануне банкротства. Тогда "Родник" уступил "Активу" права требования в размере 827,4 млн руб. за поставленную продукцию. Суды пришли к выводу, что эти сделки были направлены на вывод имущества.

Позже депутат губдумы обратился в суд за пересмотром его ответственности в банкротстве "Родника". В частности, просил сократить сумму взыскания до 236,9 млн рублей. 526,9 млн руб., по мнению Дормидонтова, должен будет выплатить дебитор - ООО "Северная крепость", к которому конкурсный управляющий подал иск о взыскании. Однако право требования с этой компании уже реализовано на торгах. Арбитраж отказал Дормидонтову в пересмотре дела.

Ранее в интервью Волга Ньюс бывший директор "Родника" и ГК "Кристалл-Лефортово" Павел Сметана рассказывал о схеме вывода активов с участием "Северной крепости". "Проводилась отгрузка готовой продукции в адрес аффилированных структур с последующим неисполнением обязанностей по оплате. Новый директор (Вячеслав Дормидонтов. - Прим. Волга Ньюс) остановил отгрузки в адрес понятных федеральных сетей, которые, получив продукцию, обязательно бы заплатили за нее в течение 40 дней. Причем цена этой отгрузки была эффективная и рентабельная. Вместо этого команда Милеева отгрузила на подконтрольную компанию "Северная крепость" весь товар по минимальным ценам, и денег "Родник" за этот товар не получил. Общая сумма отгрузки составила более 500 млн рублей. По ценам для федеральных розничных сетей было бы более 600 млн рублей. Товар превратили в деньги за пределами "Родника" и положили себе в карман", - объяснял Павел Сметана.

Кроме того, из-за долгов перед "Родником" Дормидонтов обратился в суд с требованием признать себя банкротом.