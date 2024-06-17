Вячеславу Дормидонтову не удалось реабилитироваться по долгам "Родника"

Арбитражный суд отказал бывшему директору ООО СК "Родник" и депутату губернской думы Вячеславу Дормидонтову пересмотреть его вину в банкротстве самарского комбината.
Напомним, Дормидонтова в числе других лиц привлекли к субсидиарной ответственности по долгам "Родника" и обязали возместить вместе с Александром Гринкевичем (ликвидатор АО "Актив", которое до ноября 2020 г. входило в состав собственников самарского комбината) 888,4 млн рублей. Большая часть суммы связана с безвозмездными договорами цессии, заключенными накануне банкротства. Тогда "Родник" уступил "Активу" права требования в размере 827,4 млн руб. за поставленную продукцию. Суды пришли к выводу, что эти сделки были направлены на вывод имущества.
Позже депутат губдумы обратился в суд за пересмотром его ответственности в банкротстве "Родника". В частности, просил сократить сумму взыскания до 236,9 млн рублей. 526,9 млн руб., по мнению Дормидонтова, должен будет выплатить дебитор - ООО "Северная крепость", к которому конкурсный управляющий подал иск о взыскании. Однако право требования с этой компании уже реализовано на торгах. Арбитраж отказал Дормидонтову в пересмотре дела.
Ранее в интервью Волга Ньюс бывший директор "Родника" и ГК "Кристалл-Лефортово" Павел Сметана рассказывал о схеме вывода активов с участием "Северной крепости". "Проводилась отгрузка готовой продукции в адрес аффилированных структур с последующим неисполнением обязанностей по оплате. Новый директор (Вячеслав Дормидонтов. - Прим. Волга Ньюс) остановил отгрузки в адрес понятных федеральных сетей, которые, получив продукцию, обязательно бы заплатили за нее в течение 40 дней. Причем цена этой отгрузки была эффективная и рентабельная. Вместо этого команда Милеева отгрузила на подконтрольную компанию "Северная крепость" весь товар по минимальным ценам, и денег "Родник" за этот товар не получил. Общая сумма отгрузки составила более 500 млн рублей. По ценам для федеральных розничных сетей было бы более 600 млн рублей. Товар превратили в деньги за пределами "Родника" и положили себе в карман", - объяснял Павел Сметана.
Кроме того, из-за долгов перед "Родником" Дормидонтов обратился в суд с требованием признать себя банкротом.
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
На конец то кто то дает деньги н покупку здания за свой личный счет, я надеюсь что депутаты поддерут о тоже свои личные выделят, наконец тл истоки свои вспомнили - в царской России избранники за свой счет делали. иначе депутатом не быть.
Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,
Напротив, матрешки выглядят постыдной клюквенной клоунадой а-ля “matroshka-vodka-balalayka”