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Машиностроение Экономика и бизнес

Заседание Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям: курс на технологическое лидерство

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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15 мая в Доме Правительства РФ состоялось расширенное заседание Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям, на котором обсудили тему технологического лидерства в условиях внешних вызовов.

Фото: предоставлено Новикомбанком

В мероприятии приняли участие председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, первый заместитель председателя Cоюза, президент Лиги, глава Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, первый вице-премьер Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, члены Бюро — руководители корпораций и крупных промышленных предприятий, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, руководители иных ведомств и организаций контура Союза и Лиги, а также руководители региональных отделений.

В своём вступительном слове Сергей Чемезов отметил, что в условиях нынешних вызовов Россия продолжает демонстрировать высокую устойчивость. "Предприятия справляются с выполнением задач, которые поставил наш Президент Владимир Владимирович Путин. Обрабатывающие производства, даже при проводимой Центробанком "охлаждающей" кредитно-денежной политике, в первом квартале показали рост 4,7% в годовом выражении", — подчеркнул председатель СоюзМаш России.

С докладом выступил президент Лиги, председатель Комитета ГД по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Он отметил, что рост экономики в условиях масштабных санкций — это в немалой степени заслуга Дениса Мантурова, который эффективно выстроил работу Минпромторга. Сегодня ведомство во главе с Антоном Алихановым продолжает демонстрировать значимые для промышленности результаты.

Особое внимание в своем выступлении глава Лиги уделил законотворческой повестке. Гутенев сообщил, что в Правительстве находятся на рассмотрении инициативы, направленные на поддержку предприятий ОПК. Среди них — проект об отсрочке от военной службы для выпускников, устроившихся по целевым направлениям в оборонную промышленность, а также закон о защите счетов, задействованных в гособоронзаказе, от автоматического списания средств по исполнительным листам.

"Союз и Лига находятся в постоянном диалоге с реальным сектором и экспертным сообществом. Благодаря задействованию весомых площадок и поддержке политических институтов мы выстраиваем решения, которые позволяют не только удержать позиции, но и двигаться вперёд", — отметил Владимир Гутенев.

Далее участники заседания перешли к обсуждению приоритетных задач и перспектив в технологическом развитии страны, его вызовах и их решений.

Отдельное внимание участники заседания уделили предстоящему форуму "Инженеры будущего — 2025", который пройдёт с 24 июня в Тульской области. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал о готовности площадки и нововведениях этого года. Сергей Чемезов поддержал предложение губернатора Тульской области провести следующее заседание Бюро Союза на площадке форума, подчеркнув значимость работы с молодыми специалистами в контексте технологического прорыва.

Банк НОВИКОМ, Председатель Правления которого Е. А. Георгиева курирует Воронежское региональное отделение СоюзМаш России, уже несколько лет активно поддерживает форум. В 2022 году банк учредил специальную номинацию "Инженерный авангард", которая вручается участнику форума за непрерывное развитие навыков, обучение и успехи на корпоративных чемпионатах.

Завершая заседание, Сергей Чемезов поблагодарил всех за плодотворную работу и подчеркнул: "Задачи по укреплению экономики, наращиванию промышленного потенциала, обеспечению обороноспособности страны — это не просто приоритет на ближайшую перспективу. Это постоянные, стратегические цели, которые определяют наше развитие на годы вперёд".

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