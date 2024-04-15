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Финансы Экономика и бизнес

Процесс о сборе долгов депутата Дормидонтова водочному комбинату "Родник" приостановили

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области приостановил рассмотрение заявления ООО СК "Родник" о включении в состав кредиторов своего бывшего директора и депутата губернской думы Вячеслава Дормидонтова в рамках процедуры банкротства последнего. Размер требований составляет 888,4 млн рублей.

Фото: Самарская губернская дума

Самарский комбинат "Родник" был известен как производитель водки. Бенефициаром компании называют депутата губдумы Александра Милеева, но официально он ей не владеет.

Напомним, Вячеслав Дормидонтов сам потребовал признать себя банкротом. Суд удовлетворил его иск в декабре прошлого года и постановил продать имущество депутата, чтобы погасить долги.

Интересно, что Дормидонтов обосновывал свое заявление как раз наличием задолженности перед кредиторами в размере 888,4 млн рублей. По данным КАД ВАС, именно на такую сумму он солидарно с ликвидатором АО "Актив" (до ноября 2020 г. входило в состав собственников "Родника", по данным ИАС Seldon.Basis) Александром Гринкевичем должен возместить убытки по обязательствам СК "Родник". Соответствующее решение суд принял в рамках рассмотрения дела о банкротстве предприятия, которое стартовало еще в 2018 году.

Арбитраж признал направленными на вывод имущества договоры цессии, заключенные между "Родником" и "Активом" в апреле–мае 2018 г. на 827,4 млн рублей. Помимо этого, 68 млн руб. Вячеслав Дормидонтов должен возместить за сделку купли-продажи оборудования у АО "Актив", по которой поставка до банкротства так и не была произведена несмотря на то, что деньги компания "Родник" перечислила.

Еще в конце ноября 2023 г. Вячеслав Дормидонтов в рамках дела о банкротстве "Родника" подал заявление о пересмотре решения о привлечении его к ответственности по обязательствам компании на 888,4 млн руб. "по вновь открывшимся обстоятельствам". До принятия судом решения по этому ходатайству и приостановлено рассмотрение вопроса о включении "Родника" в состав кредиторов Дормидонтова.

Вячеслав Дормидонтов — член партии "Единая Россия" с 2003 года. Он дважды избирался депутатом городской думы Самары (в 2010 и 2020 годах), а в 2021 г. прошел в губернскую думу по Безымянскому округу. С 2018 по 2021 г. Дормидонтов являлся директором СК "Родник". Также до июля 2021 г. он занимал должность исполнительного директора регионального оператора по обращению с отходами — ООО "ЭкоСтройРесурс".

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