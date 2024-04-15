Процесс о сборе долгов депутата Дормидонтова водочному комбинату "Родник" приостановили

Арбитражный суд Самарской области приостановил рассмотрение заявления ООО СК "Родник" о включении в состав кредиторов своего бывшего директора и депутата губернской думы Вячеслава Дормидонтова в рамках процедуры банкротства последнего. Размер требований составляет 888,4 млн рублей.

Напомним, Вячеслав Дормидонтов сам потребовал признать себя банкротом. Суд удовлетворил его иск в декабре прошлого года и постановил продать имущество депутата, чтобы погасить долги.

Интересно, что Дормидонтов обосновывал свое заявление как раз наличием задолженности перед кредиторами в размере 888,4 млн рублей. По данным КАД ВАС, именно на такую сумму он солидарно с ликвидатором АО "Актив" (до ноября 2020 г. входило в состав собственников "Родника", по данным ИАС Seldon.Basis) Александром Гринкевичем должен возместить убытки по обязательствам СК "Родник". Соответствующее решение суд принял в рамках рассмотрения дела о банкротстве предприятия, которое стартовало еще в 2018 году.

Арбитраж признал направленными на вывод имущества договоры цессии, заключенные между "Родником" и "Активом" в апреле–мае 2018 г. на 827,4 млн рублей. Помимо этого, 68 млн руб. Вячеслав Дормидонтов должен возместить за сделку купли-продажи оборудования у АО "Актив", по которой поставка до банкротства так и не была произведена несмотря на то, что деньги компания "Родник" перечислила.

Еще в конце ноября 2023 г. Вячеслав Дормидонтов в рамках дела о банкротстве "Родника" подал заявление о пересмотре решения о привлечении его к ответственности по обязательствам компании на 888,4 млн руб. "по вновь открывшимся обстоятельствам". До принятия судом решения по этому ходатайству и приостановлено рассмотрение вопроса о включении "Родника" в состав кредиторов Дормидонтова.

Вячеслав Дормидонтов — член партии "Единая Россия" с 2003 года. Он дважды избирался депутатом городской думы Самары (в 2010 и 2020 годах), а в 2021 г. прошел в губернскую думу по Безымянскому округу. С 2018 по 2021 г. Дормидонтов являлся директором СК "Родник". Также до июля 2021 г. он занимал должность исполнительного директора регионального оператора по обращению с отходами — ООО "ЭкоСтройРесурс".