С начала 2025 г. в Самарской области застройщики оформили за дольщиков 1600 прав собственности

С начала 2025 года 1 600 прав собственности за участниками долевого строительства было зарегистрировано самарским Росреестром по инициативе застройщика, что на 25% превышает показатель аналогичного периода предыдущего 2024 года.
Изменения в законодательстве, которые вступили в силу 1 марта 2025 года, ввели обязанность для компаний застройщиков подавать заявления на регистрацию права собственности дольщиков в отношении помещений и машино-мест после окончания строительства и постановки на государственный кадастровый учет многоквартирного дома.
Таким образом, участник долевого строительства значительно экономит свое время. После проведения регистрационных действий на электронную почту правообладателя приходит выписка из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности.
Последние комментарии
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.