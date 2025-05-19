С начала 2025 г. в Самарской области застройщики оформили за дольщиков 1600 прав собственности

С начала 2025 года 1 600 прав собственности за участниками долевого строительства было зарегистрировано самарским Росреестром по инициативе застройщика, что на 25% превышает показатель аналогичного периода предыдущего 2024 года.

Изменения в законодательстве, которые вступили в силу 1 марта 2025 года, ввели обязанность для компаний застройщиков подавать заявления на регистрацию права собственности дольщиков в отношении помещений и машино-мест после окончания строительства и постановки на государственный кадастровый учет многоквартирного дома.

Таким образом, участник долевого строительства значительно экономит свое время. После проведения регистрационных действий на электронную почту правообладателя приходит выписка из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности.