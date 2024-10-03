Вячеслав Федорищев прокомментировал информацию о смене мэра Самары

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал информацию о готовящемся назначении нового мэра Самары.

"В блогах и СМИ появились сообщения о новом возможном мэре Самары, также мне поступают вопросы на эту тему. На данный момент глава Самары — Елена Лапушкина. Напомню, что решение о том, кто возглавляет муниципалитет принимают депутаты городской Думы по результатам открытого конкурса.

Еще раз акцентирую внимание на том, что все кадровые решения официально будут озвучены, как только их действительно примут. Спасибо, что вы неравнодушны к судьбе родного города!" - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее появлялась неофициальная информация, что Елена Лапушкина может перейти с поста мэра Самары на должность уполномоченного по защите прав человека. Также сообщалось, что город возглавит Иван Носков, накануне покинувший кресло мэра Дзержинска Нижегородского области. Об этом в частности заявлял председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.