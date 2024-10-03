16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев прокомментировал информацию о смене мэра Самары Вячеслав Федорищев провел встречу с представителями Фонда "Сколково" Вячеслав Федорищев поздравил жителей области с Днем среднего профессионального образования Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с инициативными жителями Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем пожилых людей

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев прокомментировал информацию о смене мэра Самары

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал информацию о готовящемся назначении нового мэра Самары.

"В блогах и СМИ появились сообщения о новом возможном мэре Самары, также мне поступают вопросы на эту тему. На данный момент глава Самары — Елена Лапушкина. Напомню, что решение о том, кто возглавляет муниципалитет принимают депутаты городской Думы по результатам открытого конкурса.
Еще раз акцентирую внимание на том, что все кадровые решения официально будут озвучены, как только их действительно примут. Спасибо, что вы неравнодушны к судьбе родного города!" - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее появлялась неофициальная информация, что Елена Лапушкина может перейти с поста мэра Самары на должность уполномоченного по защите прав человека. Также сообщалось, что город возглавит Иван Носков, накануне покинувший кресло мэра Дзержинска Нижегородского области. Об этом в частности заявлял председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

Владимир Селиверстов 05 июня 2024 10:57 Врио губернатора поручил главе Самары ускорить работу по обновлению исторического центра города

Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!

Дмитрий Лакоценин 27 июня 2023 09:10 Губернатору Дмитрию Азарову представили нового самарского природоохранного прокурора

Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3