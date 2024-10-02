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Муниципалитеты Власть и политика

Официально: главой Самары станет Иван Носков

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Дзержинска Иван Носков возглавит администрацию Самары. Об этом 2 октября официально заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Фото: телеграм-канал Ивана Носкова

"Для Дзержинска это сенсация, ведь за шесть лет Иван Николаевич и работа его команды, казалось, неразрывно слились с городом химиков, стали символом позитивных перемен. "При Носкове" Дзержинск впервые за многие годы стал развиваться системно, без конфликтов и потрясений. Результатом стали новые парки, общественные пространства, отличные дороги, модернизация всей сети водоснабжения, замена лифтов. Заручившись областной поддержкой, мэр Носков сумел превратить депрессивный город в территорию развития и роста. "Кулибин", микрорайон "Комсомольский", Город наук, Центр адаптивных видов спорта - сегодня эти и другие проекты у всех на слуху", - написал среди прочего Люлин.

Сам Носков в тот же день сообщил в своем телеграм-канале, что покидает пост главы Дзержинска. Он отметил, что удалось много сделать, и высказал надежду, что еще встретится с жителями Дзержинска.

На вопросы журналистов в пресс-службе администрации Самары заявили, что у них пока нет никакой официальной информации. Напомним, ранее сообщалось, что нынешняя глава Самары Елена Лапушкина может перейти на новую работу. О том, что на ее место придет Носков, первым уведомил член Общественной палаты Нижнего Новгорода Андрей Вовк.

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