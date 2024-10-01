Самару может возглавить мэр Дзержинска

Мэром Самары может стать глава Дзержинска Нижегородской области Иван Носков. Об этом в своем телеграм-канале сообщает журналист, член Общественной палаты Нижнего Новгорода Андрей Вовк.

"Глава Дзержинска Иван Носков с завтрашнего дня покидает свой пост. Мои источники тоже это подтвердили. Он переходит в другой регион на повышение — станет мэром близкой нам Самары", написал Вовк.

Напомним, что глава Самары Елена Лапушкина, по неофициальным данным, якобы готовится покинуть свой пост.