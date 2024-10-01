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Муниципалитеты Власть и политика

Самару может возглавить мэр Дзержинска

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэром Самары может стать глава Дзержинска Нижегородской области Иван Носков. Об этом в своем телеграм-канале сообщает журналист, член Общественной палаты Нижнего Новгорода Андрей Вовк.

Фото: https://vk.com/ivannoskov_dzr

"Глава Дзержинска Иван Носков с завтрашнего дня покидает свой пост. Мои источники тоже это подтвердили. Он переходит в другой регион на повышение — станет мэром близкой нам Самары", написал Вовк.

Напомним, что глава Самары Елена Лапушкина, по неофициальным данным, якобы готовится покинуть свой пост.

Иван Носков родился 3 марта 1972 года в Новосибирске. В 1995 г. окончил физический факультет Красноярского государственного университета. В 1995-1998 гг. трудился в коммерческих структурах. В 1998-2000 гг. работал в администрации Красноярского края. В 2000 г. был избран депутатом Канского городского совета. В 2006 г. назначен главой иркутского филиал Фонда федерального имущества РФ. В 2007-2009 гг. работал в центральном аппарате Фонда федерального имущества. С 2009 по 2013 г. был начальником государственных учреждений Северного административного округа Москвы. В сентябре 2013 г. стал первым заместителем главы Солнечногорского района Московской области. В мае 2014 г. занял пост министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. С ноября 2015 до мая 2017 г. занимал должность вице-мэра Иркутска. В феврале 2018 г. назначен на пост заместителя главы администрации Нижнего Новгорода. С декабря 2018 г. возглавил Дзержинск.

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