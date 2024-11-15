Елену Лапушкину назначили на пост уполномоченного по правам человека в Самарской области

В пятницу, 15 ноября, Самарская губернская дума рассмотрела вопрос о назначении уполномоченного по правам человека в регионе. Кандидатура была одна — Елена Лапушкина. Внес ее губернатор Вячеслав Федорищев.

Глава региона поблагодарил Ольгу Гальцову за работу омбудсменом в течение последних 10 лет. По его словам, она продолжит работать, но уже в качестве советника губернатора по работе с общественными организациями и данным корпусом.

Также Вячеслав Федорищев отметил, что выдвижение кандидатуры Елены Лапушкиной на пост омбудсмена было его личным решением:

"Елена Лапушкина будет очень сильным уполномоченным, продолжит традиции, сможет многое сделать для жителей".

Губернатор спросил, с каким настроением Елена Лапушкина идет работать на новый пост.

"Я иду с настроением работать честно, открыто. На посту главы Самары не все вопросы были решены. Ни на одну проблему не закрывала глаза: старалась их решать, находить компромиссы, отслеживала до момента решения".

В итоге все депутаты проголосовали за назначение Елены Лапушкиной уполномоченным по правам человека в Самарской области. После принесения присяги она вступила в должность.