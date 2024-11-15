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Елену Лапушкину назначили на пост уполномоченного по правам человека в Самарской области Губернатор выбрал кандидата на пост зампреда правительства Самарской области Елена Лапушкина покинула пост мэра Самары Вячеслав Володин вновь подверг критике концессию по Климовскому мосту Председателем Волжского районного суда Самарской области стала Светлана Миронова

Власть и политика

Елену Лапушкину назначили на пост уполномоченного по правам человека в Самарской области

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 15 ноября, Самарская губернская дума рассмотрела вопрос о назначении уполномоченного по правам человека в регионе. Кандидатура была одна — Елена Лапушкина. Внес ее губернатор Вячеслав Федорищев. 

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Глава региона поблагодарил Ольгу Гальцову за работу омбудсменом в течение последних 10 лет. По его словам, она продолжит работать, но уже в качестве советника губернатора по работе с общественными организациями и данным корпусом.

Также Вячеслав Федорищев отметил, что выдвижение кандидатуры Елены Лапушкиной на пост омбудсмена было его личным решением:

"Елена Лапушкина будет очень сильным уполномоченным, продолжит традиции, сможет многое сделать для жителей".

Губернатор спросил, с каким настроением Елена Лапушкина идет работать на новый пост. 

"Я иду с настроением работать честно, открыто. На посту главы Самары не все вопросы были решены. Ни на одну проблему не закрывала глаза: старалась их решать, находить компромиссы, отслеживала до момента решения".

В итоге все депутаты проголосовали за назначение Елены Лапушкиной уполномоченным по правам человека в Самарской области. После принесения присяги она вступила в должность. 

Елена Лапушкина занимала пост мэра Самары с 2017 года, то есть в период, когда регионом руководил Дмитрий Азаров. 15 ноября гордума приняла ее отставку.

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