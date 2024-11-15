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Муниципалитеты Власть и политика

Елена Лапушкина покинула пост мэра Самары

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 15 ноября, городская дума приняла отставку главы Самары. Елена Лапушкина решила досрочно сложить с себя полномочия ради другой должности.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Известно, что кандидатуру теперь уже экс-мэра выдвинули на пост уполномоченного по правам человека в Самарской области. Этот вопрос будут обсуждать на пленарном заседании губернской думы также 15 ноября.

Елена Лапушкина занимала пост мэра Самары с 2017 года, то есть в период, когда регионом руководил Дмитрий Азаров. До этого была руководителем администрации Железнодорожного района. 

Нового главу Самары будут выбирать через конкурс. Как сообщили в гордуме, он пройдет в форме индивидуального собеседования 20 декабря. Документы для участия в конкурсе принимаются с 18 ноября до 17 декабря.

Временно исполнение полномочий мэра возложили на Ивана Носкова, который ранее был главой Дзержинска в Нижегородской области. Но фактически он уже месяц руководит городской администрацией. Елена Лапушкина в это время была в отпуске

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