Елена Лапушкина покинула пост мэра Самары

В пятницу, 15 ноября, городская дума приняла отставку главы Самары. Елена Лапушкина решила досрочно сложить с себя полномочия ради другой должности.

Известно, что кандидатуру теперь уже экс-мэра выдвинули на пост уполномоченного по правам человека в Самарской области. Этот вопрос будут обсуждать на пленарном заседании губернской думы также 15 ноября.

Нового главу Самары будут выбирать через конкурс. Как сообщили в гордуме, он пройдет в форме индивидуального собеседования 20 декабря. Документы для участия в конкурсе принимаются с 18 ноября до 17 декабря.

Временно исполнение полномочий мэра возложили на Ивана Носкова, который ранее был главой Дзержинска в Нижегородской области. Но фактически он уже месяц руководит городской администрацией. Елена Лапушкина в это время была в отпуске.