Вячеслав Федорищев встретился с кандидатом на должность главы Сызрани

В четверг, 15 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Сергеем Володченковым, в ходе которой предложил ему принять участие в конкурсе на должность главы городского округа Сызрань.

"Сергей Евгеньевич, Вы давно живете, работаете в Сызрани, очень многие вопросы, которые мы обсуждали с руководством города, также были у вас на депутатском контроле", — обратился к Сергею Володченкову глава региона.

Отметим, Сергей Володченков имеет два высших образования: в 2008 году он окончил ГОУ ВПО Донской государственный технический университет, а в 2012 году — ФГАОУ ВПО "Южный Федеральный университет". На протяжении нескольких лет Сергей Евгеньевич работал в должности директора по персоналу АО "Тяжмаш". В 2018 году был избран депутатом городской сызранской думы и возглавлял Комиссию по городской инфраструктуре и жилищно-коммунальному хозяйству. Также был заместителем председателя Комитета по социальной политике, членом Комитета по бюджету.

Сергей Володченков поблагодарил за оказанное доверие. Среди приоритетных задач, которые перед собой ставит кандидат на должность главы Сызрани, — вопросы городского хозяйства, восстановления транспортной инфраструктуры и работы коммунальных сетей, а также оперативное реагирование на вопросы жителей и усиление кадрового состава городской администрации, основных комитетов служб города.

На встрече глава региона выразил уверенность, что Сергей Володченков сможет применить все свои знания и опыт на благо города.

Также Вячеслав Федорищев предложил Сергею Володченкову вместе с командой областного правительства подготовить программу опережающего социально-экономического развития и программу первоочередных мер, которые позволили бы оперативно ответить на запросы жителей.

По мнению руководителя области, объединив усилия, можно добиться значительных результатов.

"Вы знаете, что сейчас региональное правительство в очень открытом режиме работает с главами муниципальных образований. Поэтому все предложения, которые будут появляться, сразу же вместе обсуждаем и вместе принимаем решения", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

В завершение встречи глава региона поделился, что в ближайшее время планирует с рабочим визитом посетить Сызрань, чтобы познакомиться с городом, обсудить ключевые вопросы и пообщаться с жителями муниципалитета.