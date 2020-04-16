Трое уроженцев региона вошли в список 200 богатейших бизнесменов России

Трое уроженцев Самарской области вошли в список 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Нижняя планка рейтинга — состояние $400 миллионов.

На третьем месте оказался председатель правления ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон. Его состояние оценивается в $17,1 миллиардов. Отметим, что в прошлом году Михельсон возглавлял данный рейтинг. Тогда, по данным издания, он владел $24 миллиардами.

Партнер Леонида Михельсона по "Новатэку" и депутат Госдумы РФ Леонид Симановский также сдал свои позиции, опустившись с 65 на 88 место рейтинга. В 2020 г. на его счетах $1,1 миллиардов.

А вот основной владелец "Тольяттиазота" Сергей Махлай поднялся со 113 строчки списка богатейших бизнесменов России на 105. По сравнению с 2019 г. он стал богаче на $50 млн и теперь владеет $950 миллионами.

Возглавил рейтинг президент холдинга "Интеррос" и ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин ($19,7 млрд), второе место у председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина ($18,1 млрд).