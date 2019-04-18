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Финансы Экономика и бизнес

Леонид Михельсон возглавил рейтинг 200 богатейших бизнесменов России

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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16-й рейтинг 200 богатейших бизнесменов России журнала Forbes возглавил крупнейший акционер "Сибура" и "Новатэка" Леонид Михельсон. Его состояние оценивается в $24 миллиарда.

На втором месте расположился председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с состоянием $21,3 миллиардов. В прошлом году он был на первом месте, но на $2,2 млрд беднее. Бронза у Вагита Алекперова ($20,7 млрд).

В список Forbes также вошел партнер Леонида Михельсона по "Новатэку", уроженец Самары Леонид Симановский ($1,5 млрд). Он расположился на 65 месте. А на 113 строчке рейтинга оказался владелец ОАО "ТольяттиАзот" Сергей Махлай. Его состояние аналитики из Forbes оценили в $900 миллионов.

Всего в рейтинге 100-долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров. Суммарное состояние 200 богатейших россиян — $496 миллиардов.

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