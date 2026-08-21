Бизнес предложил свои идеи в план развития экономики Самарской области

В четверг, 20 августа, на площадке Агентства экономического развития Тольятти состоялась стратегическая сессия "Устойчивая и динамичная экономика", организованная министерством экономического развития и инвестиций Самарской области. Представители власти, бизнеса, институтов развития и экспертного сообщества предложили свои идеи для плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития региона до 2036 года.

Открывая сессию, заместитель председателя правительства Самарской области — министр экономического развития и инвестиций Павел Финк напомнил, что новая Стратегия охватывает все сферы и синхронизирована с национальными целями, поставленными президентом России Владимиром Путиным.

"Наша задача на сегодня — превратить идеи и стратегические приоритеты в конкретные мероприятия, которые дадут видимый и измеримый результат. Эти предложения войдут в план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития до 2036 года. Здесь собрались эксперты, представители власти и бизнеса. Призываю вас к активной конструктивной работе. Участвуйте в обсуждении, делитесь мыслями, смело предлагайте свои идеи", — подчеркнул Павел Финк.

В рамках цели по устойчивой экономике выделили семь стратегических приоритетов. Среди них — развитие промышленного комплекса, где предусмотрена поддержка как традиционных отраслей (автомобилестроение, авиационно-космический сектор, химия, нефтепереработка, металлургия, машиностроение), так и новых перспективных компетенций: производство беспилотных авиационных систем, фармацевтика, инновационное станкостроение и роботостроение, возобновляемая энергетика, пищевая промышленность с глубокой переработкой сырья, биотехнологии и креативные индустрии.

Важнейший приоритет — инвестиции. В регионе продолжится развитие инвестплощадок — ОЭЗ "Тольятти", индустриальных и логистических парков, технопарка "Жигулевская долина", территорий опережающего развития в Тольятти и Чапаевске. Планируется дальнейшее упрощение административных процедур и расширение мер поддержки бизнеса. Ожидается, что за десять лет в экономику региона будет привлечено не менее 12 трлн рублей инвестиций, а к 2036 году Самарская область должна войти в топ-5 регионов России по инвестиционному климату.

В числе приоритетов также — развитие малого и среднего предпринимательства, креативных индустрий, внешнеэкономической деятельности и повышение туристической привлекательности региона. Для последнего предусмотрено создание современной туристической инфраструктуры, новых продуктов и узнаваемого имиджа региона.

В рамках цели по опережающему технологическому развитию рассматривались два направления: развитие инфраструктуры сервисов технологического лидерства совместно с институтами развития, вузами и высокотехнологичными предприятиями, а также усиление связи науки и инноваций — чтобы открытия быстрее превращались в реальные продукты и выходили на рынок.

"Правительство озвучило планы по привлечению 12 трлн рублей инвестиций за 10 лет — это достаточно большие цифры. Мы понимаем, что Тольятти — это крупный промышленный большой узел, который дает прирост налогов и ВРП Самарской области. Развитие особой экономической зоны, создание новых рабочих мест очень важно. И для обсуждения вопросов, где нам надо помогать и как стимулировать развитие производства, как раз нужны такие стратегические сессии", — отметил заведующий кафедрой "Утилизация и рециклинг отходов" Тольяттинского государственного университета Денис Волков.

Участники стратегической сессии — представители компаний региона — высказывали предложения по развитию экономического и кадрового потенциала Самарской области, делились успешными практиками.

"Стратегия — основной документ, который будет определять развитие нашего региона в будущем. И это будущее невозможно без молодежи. Необходимо принимать ряд усилий для того, чтобы создавать учебную среду для молодежи. Это касается и школьного, и высшего, и среднего образования. Прилагаем массу усилий для того, чтобы ребята оставались в регионе, чтобы ребята из других соседних регионов приезжали, учились, устраивались на работу и вносили свой вклад в будущее нашей экономики, нашей области", — прокомментировал руководитель направления по работе с молодежью АО "АвтоВАЗ" Артем Манюхин.

"За последние два года объем наших инвестиций составил около 8,2 млрд рублей. В 2025 году компания выплатила 5,1 млрд рублей налогов. Это новые рабочие места, налоговая база региона. Именно ОЭЗ "Тольятти" создала условия, при которых строить новые фармацевтические мощности здесь стало выгодно. Это пример того, как правильно выстроены меры поддержки промышленности, как они превращаются в точки роста для целой территории. Сегодня в компании трудится 2,7 тысяч человек. Только в этом году прибавилось свыше 200 новых рабочих мест. Компания не просто набирает людей, она устраивает целую систему подготовки кадров. В этом году мы открыли факультет "Фармацевтика" в СамГМУ", — рассказал руководитель юридической службы ГК "Озон Фармацевтика" Валентин Калюжный.

По итогам сессии все озвученные предложения будут включены в план мероприятий по реализации Стратегии-2036.

В работе стратегической сессии принял участие советник главы г. о.Тольятти по инфраструктурным проектам и взаимодействию с предприятиями Алексей Бузинный.

"По поручению главы городского округа Тольятти Ильи Геннадьевича Сухих, наша команда продолжает заниматься разработкой плана мероприятий, приуроченного к празднованию 300-летия нашего любимого Тольятти. И в рамках сегодняшней стратегической сессии, посвященной социально-экономическому развитию региона, мы обсудили с коллегами те мероприятия, которые будут действительно важны для нашего города. Только вместе и при поддержке правительства Самарской области мы сможем воплотить задуманное в жизнь. Планы амбициозные, но, уверен, они будут реализованы", — отметил Алексей Бузинный.

Работа над стратегией ведется в соответствии с задачами национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", направленного на создание условий для устойчивого долгосрочного роста.

Напомним, что в 2025 году состоялась целая серия стратегических сессий, посвященных различным аспектам развития региона. Такой системный подход позволяет аккумулировать лучшие практики, обеспечивает обмен опытом и знаниями между властью, бизнесом и экспертным сообществом, а выработанные инициативы ложатся в основу долгосрочной стратегии развития региона до 2036 года.