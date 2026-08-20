Предприниматели Самарской области могут присоединиться к Национальной программе "Креативный код. Россия"

Предприниматели региона могут подать заявку на участие в Национальной программе "Креативный код. Россия", которую запустило Минэкономразвития России. Программа объединяет креативный и производственный бизнес и помогает компаниям находить новые точки роста через развитие продукта, повышение эффективности производства и усиление продаж.
Прием заявок осуществляется до 5 сентября на сайте креативныйкод.рф. Участие в программе бесплатное.
В проекте могут принять участие предприниматели и самозанятые из креативной, производственной и торгово-сбытовой сфер — со стажем бизнеса от 2 лет и устойчивой выручкой.
Обучающий курс разработан в формате интенсива длительностью 4 недели. В ходе него участники проходят диагностику, обучение, консультирование и смогут применить полученные знания на практике.
В основе программы — принцип "Три П": продукт, производство, продажи. Участники работают над конкретной задачей своего бизнеса: совершенствуют существующий или создают новый продукт, оптимизируют производственные процессы, пересматривают подход к продвижению и продажам, ищут партнёров для совместных проектов.
Лучшие проекты войдут в топ-100 и получат возможность представить свои решения на главном "креативном" событии года — Днях креативной экономики в Санкт-Петербурге (27–30 октября). Это прямая коммуникация с лидерами рынка, потенциальными инвесторами, крупными корпорациями и специальные призы от партнёров программы.
Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.
Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.