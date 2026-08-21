На самарском пляже спасли пострадавшего мужчину

В четверг, 20 августа, на пляже "Барбошина поляна" был спасен пострадавший мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Возраст спасенного и обстоятельства, при которых ему потребовалась помощь, не уточняются.