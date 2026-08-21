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Происшествия

На самарском пляже спасли пострадавшего мужчину

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 20 августа, на пляже "Барбошина поляна" был спасен пострадавший мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Возраст спасенного и обстоятельства, при которых ему потребовалась помощь, не уточняются.

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Не могу попасть на прием к руководителю СК Самарской области и его заму Воеводину с декабря прошлого года. Записана, но у них нет времени меня принять. К Бастрыкину также записана на прием, но там сразу сказали ожидание от полугода и более.

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