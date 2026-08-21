Предприниматели Самарской области могут стать участниками ярмарки в День города

В рамках празднования Дня города 12 и 13 сентября в Самаре на набережной Волги развернется маркет локальных брендов. Региональные производители смогут представить свою продукцию на ярмарке, реализовать ее, а также получить новых клиентов и узнаваемость бренда.
Бесплатные торговые места на ярмарках — одна из самых востребованных мер поддержки у малого бизнеса. Услуга оказывается областным минэкономразвития и региональным центром "Мой бизнес" по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".
"Ярмарки — это важный инструмент поддержки местных производителей и предпринимателей. Для них это прямой контакт с покупателем, возможность представить продукцию без посредников. А для жителей — это шанс купить качественные товары напрямую от производителя, поддержав местный бизнес. Формат пользуется большой популярностью, и мы активно развиваем это направление в регионе", — отметила руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.
К участию приглашаются предприниматели и самозанятые, которые производят: предметы интерьера, декора и дизайна, авторские сувениры и подарки с волжским характером, одежду, аксессуары и украшения, продуктовые товары (крафтовые сладости, деликатесы, напитки, чай и др.), детские товары (развивающие игры, игрушки).
Региональные производители и селлеры, чьи товары пострадали из-за ЧП на складах Wildberries, приглашаются к участию в приоритетном порядке.
Участие бесплатное (по предварительному отбору). Прием заявок по ссылке.
Все меры поддержки начинающих и действующих предпринимателей размещены на едином портале господдержки mybiz63.ru. Получить консультацию или услугу можно, обратившись в один из 11 центров "Мой бизнес" Самарской области.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.