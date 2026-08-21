Предприниматели Самарской области могут стать участниками ярмарки в День города

В рамках празднования Дня города 12 и 13 сентября в Самаре на набережной Волги развернется маркет локальных брендов. Региональные производители смогут представить свою продукцию на ярмарке, реализовать ее, а также получить новых клиентов и узнаваемость бренда.

Бесплатные торговые места на ярмарках — одна из самых востребованных мер поддержки у малого бизнеса. Услуга оказывается областным минэкономразвития и региональным центром "Мой бизнес" по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

"Ярмарки — это важный инструмент поддержки местных производителей и предпринимателей. Для них это прямой контакт с покупателем, возможность представить продукцию без посредников. А для жителей — это шанс купить качественные товары напрямую от производителя, поддержав местный бизнес. Формат пользуется большой популярностью, и мы активно развиваем это направление в регионе", — отметила руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

К участию приглашаются предприниматели и самозанятые, которые производят: предметы интерьера, декора и дизайна, авторские сувениры и подарки с волжским характером, одежду, аксессуары и украшения, продуктовые товары (крафтовые сладости, деликатесы, напитки, чай и др.), детские товары (развивающие игры, игрушки).

Региональные производители и селлеры, чьи товары пострадали из-за ЧП на складах Wildberries, приглашаются к участию в приоритетном порядке.

Участие бесплатное (по предварительному отбору). Прием заявок по ссылке.

Все меры поддержки начинающих и действующих предпринимателей размещены на едином портале господдержки mybiz63.ru. Получить консультацию или услугу можно, обратившись в один из 11 центров "Мой бизнес" Самарской области.