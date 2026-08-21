В Самаре ремонтируют фасад здания ОКН, в котором расположен стационар кожвендиспансера

В Самаре ремонтируют фасад объекта культурного наследия регионального значения. Работы проводятся в подразделении Самарского областного кожно-венерологического диспансера, расположенного на ул. Степана Разина, 41, за счет средств областного бюджета.

министерство здравоохранения Самарской области

Здание 1878 года постройки было передано диспансеру в 1950 году для развертывания стационара на 15 коек для взрослых больных. В те годы объект был известен горожанам как "Больница №16", его уточненное историческое наименование - "Особняк Серебренниковой".

"Несмотря на достойное содержание, в июне 2024 года произошло обрушение фасада. Учитывая статус объекта и его архитектурную значимость, к разработке научно-проектной документации предъявлялись особые требования. Работы стартовали в июне 2026 года, а полностью завершить их планируется в октябре текущего года", - отметила и.о. главного врача учреждения Анна Титугина.

На сегодня замена кровли уже завершена, фасад здания по периметру отремонтирован. Центральная часть фасада - в процессе окрасочных работ.

Профильное стационарное отделение рассчитано на 31 койку. Здесь проводится лечение венерологических и дерматологических больных.

На базе отделения также обучаются студенты СамГМУ и средний медперсонал при прохождении курсов усовершенствования, а также учащиеся медицинских колледжей.