В регионе отбой ракетной опасности, беспилотная опасность сохраняется

В среду, 10 июня, в 7:42 губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в МАХ сообщил об отбое ракетной опасности на территории региона.

Напомним, она действовала с 5:45. С 2:00 действует беспилотная опасность. В самарском аэропорту введен план "Ковер".