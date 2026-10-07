"Красноглинский холодильник" в Самаре выкупила питерская IT-компания

Торги по продаже имущества в штольнях Сокольи гор на Красной Глинке выиграло ООО "ТекФорс Инжиниринг" (Санкт-Петербург), сообщает конкурсный управляющий обанкротившегося ООО "Горный холод". С победителем заключен договор купли-продажи на сумму 98,5 млн рублей.

Учредителем ООО "Горный холод" выступает ООО "Управляющая компания холдинга "Волгопромгаз", которое инициировало банкротство компании в 2022 г. с суммой требований 6,6 млн рублей. Крупнейшим кредитором "Горного холода" является АО АКБ "Газбанк". Последнему банкрот должен выплатить 93,3 млн рублей. Долги образовались по кредитным договорам с ООО "Данко" в 2010 и 2014 году. Залогом по обязательствам заёмщика выступало имущество "Горного холода".

В 2024 г. комплекс, к которому, помимо штолен, относятся несколько зданий, котельная и железнодорожная платформа, выставляли на продажу за 150 млн рублей. Штольни собственник предлагал использовать под майнинговую ферму, указывая, что выделенная электрическая мощность составляет 1200 Мвт.

Как распорядится имуществом новый собственник, неизвестно — на момент публикации материала в ООО "ТекФорс Инжиниринг" не ответили на запрос Волга Ньюс.

ООО "ТекФорс Инжиниринг" занимается созданием и модернизацией IT-инфраструктуры, разработкой ПО, созданием и модерниазцией AV-инфраструктуры. Организация базируется в Санкт-Петербурге, имеет филиал в Самаре и Москве. Совладельцами компании в равных долях выступают Владимир Макаров и Станислав Соколов. Выручка "ТекФорс Инжиниринга" в 2025 г. составила 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 12,9 млн рублей. На балансе ООО числятся активы на 745 млн рублей.