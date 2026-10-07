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Экономика и бизнес

"Красноглинский холодильник" в Самаре выкупила питерская IT-компания

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Торги по продаже имущества в штольнях Сокольи гор на Красной Глинке выиграло ООО "ТекФорс Инжиниринг" (Санкт-Петербург), сообщает конкурсный управляющий обанкротившегося ООО "Горный холод". С победителем заключен договор купли-продажи на сумму 98,5 млн рублей.

Фото: Дмитрий Бурлаков

Учредителем ООО "Горный холод" выступает ООО "Управляющая компания холдинга "Волгопромгаз", которое инициировало банкротство компании в 2022 г. с суммой требований 6,6 млн рублей. Крупнейшим кредитором "Горного холода" является АО АКБ "Газбанк". Последнему банкрот должен выплатить 93,3 млн рублей. Долги образовались по кредитным договорам с ООО "Данко" в 2010 и 2014 году. Залогом по обязательствам заёмщика выступало имущество "Горного холода".

Штольни, в которых добывали известняк, были оборудованы под склады рыбной продукции в 1939 году. После Великой отечественной войны здесь какое-то время действовали артиллерийские склады. В 1961 г. здесь начал работу "Хладокомбинат № 2", где хранились стратегические запасы продовольствия. Вместимость прорытых залов и коридоров составила 16,4 тыс. тонн. Со всего Советского Союза сюда свозили рыбу, консервы, мясную продукцию. Последнюю партию советских продуктов — 300 тонн сливочного масла — отсюда вывезли в 1992 г., после чего предприятие фактически перестало выполнять функцию государственного стратегического запасника. В 1990-е имущественный комплекс был приватизирован.

В 2024 г. комплекс, к которому, помимо штолен, относятся несколько зданий, котельная и железнодорожная платформа, выставляли на продажу за 150 млн рублей. Штольни собственник предлагал использовать под майнинговую ферму, указывая, что выделенная электрическая мощность составляет 1200 Мвт.

Как распорядится имуществом новый собственник, неизвестно — на момент публикации материала в ООО  "ТекФорс Инжиниринг" не ответили на запрос Волга Ньюс.

ООО  "ТекФорс Инжиниринг" занимается созданием и модернизацией IT-инфраструктуры, разработкой ПО, созданием и модерниазцией AV-инфраструктуры. Организация базируется в Санкт-Петербурге, имеет филиал в Самаре и Москве. Совладельцами компании в равных долях выступают Владимир Макаров и Станислав Соколов. Выручка  "ТекФорс Инжиниринга" в 2025 г. составила 1,5 млрд  руб., чистая прибыль — 12,9 млн рублей. На балансе ООО числятся активы на 745 млн рублей.

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