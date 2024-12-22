В Самаре выставили на продажу "Красноглинский холодильник"

На "Авито" появилось объявление о продаже комплекса "Горный Хoлод" на Красноглинском шоссе, 12с2 в Самаре.
Комплекс включает в себя, в том числе систему штолен в Сокольих горах. В советское время объект был стратегическим и относился к предприятию "Самарский хладокомбинат № 2". Штольни являлись государственным стратегическим запасником, в который вмещалось 16,4 тыс. тонн продуктов.
Комплекс, к которому, помимо штолен, относятся несколько зданий, котельная и железнодорожная платформа, продают за 150 млн рублей. Сообщается, что здания сейчас сданы в аренду. А вот штольни собственник предлагает использовать под майнинговую ферму, указывая, что выделенная электрическая мощность составляет 1200 Мвт.
Последние комментарии
Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...
Рядом с онкоцентром жить бы не стала ни за какие коврижки. Место с очень тяжелой энергетикой.
Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?
Надеюсь с обременением)
Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.