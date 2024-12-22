В Самаре выставили на продажу "Красноглинский холодильник"

На "Авито" появилось объявление о продаже комплекса "Горный Хoлод" на Красноглинском шоссе, 12с2 в Самаре.

Комплекс включает в себя, в том числе систему штолен в Сокольих горах. В советское время объект был стратегическим и относился к предприятию "Самарский хладокомбинат № 2". Штольни являлись государственным стратегическим запасником, в который вмещалось 16,4 тыс. тонн продуктов.

Комплекс, к которому, помимо штолен, относятся несколько зданий, котельная и железнодорожная платформа, продают за 150 млн рублей. Сообщается, что здания сейчас сданы в аренду. А вот штольни собственник предлагает использовать под майнинговую ферму, указывая, что выделенная электрическая мощность составляет 1200 Мвт.