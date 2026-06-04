MAX начал тестировать прямые трансляции в каналах

В ближайшее время функциональность станет доступна всем авторам нацмессенджера с аудиторией более десяти тысяч подписчиков.

Трансляции в МАХ ("Макс") реализованы через интеграцию с платформой VK Видео. Для запуска эфира автору необходимо добавить чат-бот трансляций в администраторы своего канала, в боте выбрать "Запустить трансляцию" и канал, вставить ссылку на эфир из VK Видео, опубликовать или запланировать пост с трансляцией.

Подписчики получат уведомление о начале трансляции и увидят специальный значок рядом с аватаркой канала в списке чатов, а также смогут присоединиться к просмотру эфира, нажав на кнопку "Открыть" в канале.

MAX ("Макс") — национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В МАХ ("Макс") доступны аудио и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей. Приложение включено в реестр российского программного обеспечения и доступно в магазинах приложений в мобильной, десктопной и веб-версиях. По данным на конец апреля количество публичных и приватных каналов в MAX ("Макс") превысило 7 миллионов, а их суммарная аудитория достигла 300 миллионов.