Отопительный сезон в Самаре завершится 16 апреля

В соответствии с постановлением администрации Самары, в связи с установившейся среднесуточной температурой наружного воздуха в течение пяти дней выше +8 градусов отопительный период 2025-2026 гг. в городе завершится 16 апреля.

К концу текущей недели самарские ТЭЦ, ГРЭС и котельные начнут переход на летний режим работы: энергетики снизят температуру теплоносителя, отключат циркуляционные насосы и закроют задвижки. В многоквартирных домах, имеющих собственные тепловые пункты, отключение отопления осуществляют управляющие компании, ТСЖ и ЖСК.

После отключения тепла ресурсоснабжающие организации города приступят к профилактическим и ремонтным мероприятиям.

Напомним, в прошлом году отопительный сезон завершился 18 апреля.