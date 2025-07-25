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Губернатор Власть и политика

Самарский губернатор посетил Богатовский район

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 24 июля, губернатор Вячеслав Федорищев вместе с командой правительства Самарской области работал в Богатовском районе. По итогам поездки глава региона принял ряд решений, направленных на дополнительную поддержку в муниципалитете сфер здравоохранения, образования, культуры, ЖКХ, благоустройства и спорта, а также провел встречи с жителями.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Вячеслав Федорищев проверил, как идет капитальный ремонт поликлиники Богатовской Центральной районной больницы. В учреждении медицинскую помощь получают почти 12 тыс. человек. Капремонт завершен на 85%, планируемый срок завершения — август 2025 года. Глава региона пообщался с руководством и сотрудниками поликлиники. Вячеслав Федорищев принял решение дополнительно направить 8 млн руб. на закупку оборудования, мебели и систем навигации.

"Впредь — каждый ремонт должен включать и обновление материальной базы", — подчеркнул губернатор. Также руководитель Самарской области поручил провести анализ оснащенности медицинского учреждения кадрами, изучить обращения людей. В случае, если каких-то специалистов будет не хватать, то штат больницы доукомплектуют.

В 2025 г. за счет средств областного бюджета проведена замена лифтов в хирургическом и терапевтическом корпусах Борской ЦРБ. В 2027–2030 годах запланирован капитальный ремонт стационарных корпусов. Кроме того, в рамках программы модернизации первичного звена возводится ФАП в пос. Центральный Борского района.

В связи с обращениями жителей губернатор посетил школу с. Богатое. В здании протекает крыша. Местные власти пытаются решить проблему, но глава региона отметил, что работу надо ускорить. "Для этого делаем качественную экспертизу, найдем средства и отремонтируем", — сообщил Вячеслав Федорищев.

Губернатор осмотрел Дом культуры "Октябрь", где идет капитальный ремонт. В ДК ежегодно проводится более 200 мероприятий, здесь работают 10 клубов, в которых занимаются порядка 400 человек, три коллектива имеют звание "народный". В ходе капремонта здания 1967 г. постройки заменяют все инженерные коммуникации, обновляют помещения, кровлю, фасад. Текущая готовность — более 40%. Срок завершения работ — декабрь 2025 года. Решение губернатора — своевременно закупить необходимое оборудование, чтобы жители вернулись в обновленный ДК, который уже будет оснащен всем необходимым.  

"Новые кресла, современное оборудование, например, проектор и экран, аудиотехнику. Зал должен быть приспособлен под любые мероприятия", — сказал Вячеслав Федорищев.

В Доме молодежных организаций в с. Богатое базируют общественные и патриотические объединения. Среди них — активисты военно-патриотического клуба "Гвардия". Губернатор пообщался с ними, узнал, какая помощь нужна. По просьбе ребят для них закупят новое оборудование и технику для занятий, в том числе по обучению работе с БПЛА.

В Богатовском районе много любителей спорта, но нет современного спортивного объекта. Вячеслав Федорищев сообщил жителям, что по его поручению в муниципалитете будет построен ФОК. "Мы попробуем сделать так, чтобы в этом году проект сделали, а в следующем году ФОК построим. Это будет модульный объект, где будет все самое необходимое", — сообщил губернатор.

Жители района также обозначали необходимость в строительстве детских и спортивных площадок. Решение Вячеслава Федорищева — вопрос будет проработан, чтобы установить их уже в следующем году.  

Обратились люди за помощью к губернатору и в связи с деятельностью одной из управляющих компаний. По мнению собственников квартир, компания допускает нарушения закона, в том числе и при начислении платежей. Чтобы защитить людей, губернатор намерен передать обращения жителей в правоохранительные. Также к вопросу подключится ГЖИ.  

В ходе поездки Вячеслав Федорищев побывал на Богатовском маслоэкстракционном заводе, где ознакомился с производством, пообщался с руководством и трудовым коллективом предприятия. Также глава региона провел встречу с местными предпринимателями, побывал в гостях у почетного гражданина Богатовского района и Самарской области Александра Григоревского, пообщался с семьями ветеранов СВО.  

Итоги рабочей поездки были подведены на совещании с членами правительства Самарской области. Глава региона зафиксировал принятые решения и поручения.   

"Рад, что во время поездки удалось пообщаться с семьями, ветеранами, предпринимателями, работниками предприятий и наших учреждений. Узнал их мнение, получил ряд просьб — все взял в отработку. Много точечных вопросов. Наша задача — помочь руководству муниципалитета усилить темпы развития района, — сказал Вячеслав Федорищев. — Практика наших выездов в муниципальные районы будет продолжаться. Это правильная история, которая позволяет видеть системные вопросы"

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Последние комментарии

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

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А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

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Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

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