Самарский губернатор посетил Богатовский район

В четверг, 24 июля, губернатор Вячеслав Федорищев вместе с командой правительства Самарской области работал в Богатовском районе. По итогам поездки глава региона принял ряд решений, направленных на дополнительную поддержку в муниципалитете сфер здравоохранения, образования, культуры, ЖКХ, благоустройства и спорта, а также провел встречи с жителями.

Вячеслав Федорищев проверил, как идет капитальный ремонт поликлиники Богатовской Центральной районной больницы. В учреждении медицинскую помощь получают почти 12 тыс. человек. Капремонт завершен на 85%, планируемый срок завершения — август 2025 года. Глава региона пообщался с руководством и сотрудниками поликлиники. Вячеслав Федорищев принял решение дополнительно направить 8 млн руб. на закупку оборудования, мебели и систем навигации.

"Впредь — каждый ремонт должен включать и обновление материальной базы", — подчеркнул губернатор. Также руководитель Самарской области поручил провести анализ оснащенности медицинского учреждения кадрами, изучить обращения людей. В случае, если каких-то специалистов будет не хватать, то штат больницы доукомплектуют.

В 2025 г. за счет средств областного бюджета проведена замена лифтов в хирургическом и терапевтическом корпусах Борской ЦРБ. В 2027–2030 годах запланирован капитальный ремонт стационарных корпусов. Кроме того, в рамках программы модернизации первичного звена возводится ФАП в пос. Центральный Борского района.

В связи с обращениями жителей губернатор посетил школу с. Богатое. В здании протекает крыша. Местные власти пытаются решить проблему, но глава региона отметил, что работу надо ускорить. "Для этого делаем качественную экспертизу, найдем средства и отремонтируем", — сообщил Вячеслав Федорищев.

Губернатор осмотрел Дом культуры "Октябрь", где идет капитальный ремонт. В ДК ежегодно проводится более 200 мероприятий, здесь работают 10 клубов, в которых занимаются порядка 400 человек, три коллектива имеют звание "народный". В ходе капремонта здания 1967 г. постройки заменяют все инженерные коммуникации, обновляют помещения, кровлю, фасад. Текущая готовность — более 40%. Срок завершения работ — декабрь 2025 года. Решение губернатора — своевременно закупить необходимое оборудование, чтобы жители вернулись в обновленный ДК, который уже будет оснащен всем необходимым.

"Новые кресла, современное оборудование, например, проектор и экран, аудиотехнику. Зал должен быть приспособлен под любые мероприятия", — сказал Вячеслав Федорищев.

В Доме молодежных организаций в с. Богатое базируют общественные и патриотические объединения. Среди них — активисты военно-патриотического клуба "Гвардия". Губернатор пообщался с ними, узнал, какая помощь нужна. По просьбе ребят для них закупят новое оборудование и технику для занятий, в том числе по обучению работе с БПЛА.

В Богатовском районе много любителей спорта, но нет современного спортивного объекта. Вячеслав Федорищев сообщил жителям, что по его поручению в муниципалитете будет построен ФОК. "Мы попробуем сделать так, чтобы в этом году проект сделали, а в следующем году ФОК построим. Это будет модульный объект, где будет все самое необходимое", — сообщил губернатор.

Жители района также обозначали необходимость в строительстве детских и спортивных площадок. Решение Вячеслава Федорищева — вопрос будет проработан, чтобы установить их уже в следующем году.

Обратились люди за помощью к губернатору и в связи с деятельностью одной из управляющих компаний. По мнению собственников квартир, компания допускает нарушения закона, в том числе и при начислении платежей. Чтобы защитить людей, губернатор намерен передать обращения жителей в правоохранительные. Также к вопросу подключится ГЖИ.

В ходе поездки Вячеслав Федорищев побывал на Богатовском маслоэкстракционном заводе, где ознакомился с производством, пообщался с руководством и трудовым коллективом предприятия. Также глава региона провел встречу с местными предпринимателями, побывал в гостях у почетного гражданина Богатовского района и Самарской области Александра Григоревского, пообщался с семьями ветеранов СВО.

Итоги рабочей поездки были подведены на совещании с членами правительства Самарской области. Глава региона зафиксировал принятые решения и поручения.

"Рад, что во время поездки удалось пообщаться с семьями, ветеранами, предпринимателями, работниками предприятий и наших учреждений. Узнал их мнение, получил ряд просьб — все взял в отработку. Много точечных вопросов. Наша задача — помочь руководству муниципалитета усилить темпы развития района, — сказал Вячеслав Федорищев. — Практика наших выездов в муниципальные районы будет продолжаться. Это правильная история, которая позволяет видеть системные вопросы"