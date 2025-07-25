16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии в честь Дня сотрудника органов следствия РФ Губернатор встретился с участниками программы развития кадрового резерва РАНХиГС Вячеслав Федорищев посетил Богатовский район Вячеслав Федорищев поздравил следователей с профессиональным праздником Губернатор Федорищев поручил построить физкультурно-оздоровительный комплекс в Богатовском районе

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии в честь Дня сотрудника органов следствия РФ

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 19
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 25 июля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии, посвященном празднованию Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации, который отмечается с 2014 года.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Глава региона поздравил сотрудников следственных органов с профессиональным праздником, отметив их значимую роль в защите конституционных прав граждан, интересов общества и государства. 

"По работе следственного управления в Самарской области мы видим, что вы в полной мере выполняете эту задачу. От вас зависит, как наши жители видят закон и правопорядок. И мы с уверенностью можем сказать о нашем взаимодействии: работа строится системно, слаженно, качественно", — обратился губернатор к присутствующим. 

Вячеслав Федорищев также отметил, что следственное управление Следственного комитета РФ по Самарской области встречает праздник в обновленном руководящем составе, и выразил уверенность в продолжении, усилении и расширении традиций взаимодействия, которые всегда были присущи правоохранительному блоку региона.

Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области Павел Олейник, поздравляя представителей следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области, следственных органов и ведомств, ветеранов следствия с профессиональным праздником, пожелал им дальнейших успехов в службе. 

"Пусть поддержка близких и каждого из коллег даст вам энергию и позволит творить и созидать во благо России, достойно стоять на защите интересов граждан, общества и государства. Каждый из вас очень важен на своем месте и вносит большой вклад в общее дело", — сказал он.

Павел Олейник также поблагодарил губернатора за плодотворное сотрудничество и взаимодействие в решении задач, связанных с деятельностью ведомства и восстановлением прав граждан.

Вячеслав Федорищев подчеркнул: сотрудники регионального следственного управления всегда отличались высочайшим профессионализмом, патриотизмом, верностью долгу, устойчивостью и принципиальностью. Сегодня эти качества и колоссальный опыт, накопленный многими поколениями, позволяют им надежно стоять на страже прав и свобод наших граждан. 

Особое внимание в ходе мероприятия было уделено защите прав участников специальной военной операции и членов их семей. Губернатор напомнил, что 2025 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества, и подчеркнул, что поддержка военнослужащих, в том числе и сотрудников следственных органов, находящихся на передовой, остается приоритетным направлением. "Все действия направлены на то, чтобы наша самая главная задача — Победа — была достигнута как можно быстрее", — заявил Вячеслав Федорищев. 

Отдельные слова благодарности глава региона выразил ветеранам, которые, продолжая оставаться в строю, вносят весомый вклад в воспитание молодого поколения следователей.

В ходе мероприятия Вячеслав Федорищев вручил почетные грамоты и благодарности губернатора сотрудникам регионального управления Следственного комитета.

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3