Губернатор встретился с участниками программы развития кадрового резерва РАНХиГС

В пятницу, 25 июля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с участниками комплексной программы по развитию федерального кадрового резерва на государственной гражданской службе РФ. Эта программа реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Она направлена на совершенствование ключевых компетенций, необходимых для эффективного управления на федеральном и региональном уровнях в условиях современных вызовов.

Среди участников программы — представители администрации президента РФ, сенаторы и депутаты Госдумы, также руководители подразделений федеральных органов исполнительной власти, заместители губернаторов, главы правительств регионов, региональные министры.

Команды проходят региональные стажировки на территории восьми субъектов РФ, в том числе в Самарской области.

Одна из проектных групп в течение недели работала в регионе, посетив ведущие предприятия и вузы. Участники ознакомились с производственными площадками АО "АвтоВАЗ", особой экономической зоны "Тольятти", ООО "Транспорт будущего" и научно-промышленного центра "БАС Самара", ООО "Станкостроительная компания СТАРК", ООО "Пегас Агро", Центра серийного производства и Центра прорывных исследований "Информационные технологии в медицине" Самарского государственного медицинского университета Минздрава России, посетили Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева, пообщались с руководством предприятий.

"Каждый из вас — состоявшийся профессионал, который уже много сделал в разных направлениях, и на государственной службе, и в корпоративном секторе. Я хорошо знаю программы Президентской академии, сам многие проходил. Это всегда практикоориентированный подход. Очень надеюсь, что вам удалось почувствовать это во время стажировки, что ваша программа в Самарской области была полезной и насыщенной, — обратился Вячеслав Федорищев к участникам программы. — Мне как губернатору Самарской области, в первую очередь было бы интересно вас "заземлить" в Самаре. Наш регион достаточно большой, интересный, разнообразный, красивый. И здесь много задач, связанных непосредственно с предметом вашего интереса — промышленностью. Я очень надеюсь, что за это время вам удалось, пообщавшись с моей командой, с министрами, сформировать хорошие рабочие, товарищеские связи. Мы будем рады быть в помощь вам в решении задач в интересах нашей страны".

Цель стажировки — проработать инициативы, направленные на решение актуальных задач в сфере деятельности комиссий Государственного Совета РФ. Проектная группа работает над выпускной аттестационной работой по теме "Промышленность". Ее участники обучения представили губернатору Самарской области, председателю профильной комиссии Госсовета Вячеславу Федорищеву. Состоялась предварительная защита проектной идеи, связанной с увеличением производства на территории России, развитием ее промышленного потенциала.

Губернатор подчеркнул: несмотря на то, что проект предварительный, он уже содержит интересные идеи, которые он как председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" готов вынести на рассмотрение комиссии.