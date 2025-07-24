Губернатор дал месяц на подготовку целевой программы по реконструкции детских площадок

Губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства Самарской области. Одной из тем собрания стало обсуждение состояния детских и спортивных площадок.

По итогам мониторинга выявлено 4376 объектов, требующих ремонта или полной замены. В Самаре ситуация особенно острая: из 3280 проверенных дворовых площадок 2920 (89%) нуждаются в серьезном обновлении, при этом только 11% находятся в удовлетворительном состоянии. По предварительным оценкам, на реконструкцию всех проблемных объектов в Самаре потребуется около 8,8 млрд рублей.

В текущем году в региональном центре уже ведется работа по обновлению 28 дворов в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" и 51 двора по программе "Народный бюджет Самарской области". Администрация Самары приступила к формированию пятилетней муниципальной программы ремонта и установки новых детских и спортивных площадок.

"Министры предоставили промежуточные итоги работы по этой теме. Это не устраивает. Нужно четкое понимание, какие площадки, с какими видами работ, в какие сроки и за чей счет будут отремонтированы или заменены. Безопасность и комфорт наших детей — приоритет для региона. Совместные усилия властей, бизнеса и активных жителей должны создать современные и доступные пространства для семейного отдыха в нашем регионе", — отметил Вячеслав Федорищев.

Глава региона поручил за август сформировать целевую программу по восстановлению детских площадок с указанием конкретных сроков и источников финансирования. Кроме того, будет проведено рассмотрение включения расходов на ремонт в бюджет 2026–2028 годов.

Работы будут проходить с учетом принципа открытости под общественным контролем.

Губернатор заверил, что регион продолжит системную работу по улучшению инфраструктуры для детей и молодежи, чтобы каждый ребенок мог играть и заниматься спортом в безопасной и современной среде.

В заключение Вячеслав Федорищев подчеркнул важность совместных усилий всех уровней власти, бизнеса и гражданского общества для создания комфортных условий для развития подрастающего поколения, а также выразил уверенность в том, что благодаря слаженной работе удастся значительно улучшить состояние детских площадок уже в ближайшие годы.