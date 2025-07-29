Вячеслав Федорищев раскритиковал темпы строительства очистных в Сызрани

Во вторник, 29 июля, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Сызрани. Глава региона проверил ход строительства очистных сооружений, физкультурно-спортивного комплекса и нового жилого квартала, а также посетил предприятие "Медхим".

Канализационные очистные сооружения строят в пос. Новокашпирский с 2021 г. в рамках федеральной программы "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология". Проект предусматривает установку модульных очистных сооружений и прокладку нового коллектора.

Прежде в этом населенном пункте такого объекта не было. Объект крайне важный и нужный как для Сызрани, так и всего региона. Благодаря строительству очистных сооружений планируется на 100% снизить объем отводимых в Волгу загрязненных сточных вод, попадающих в реку с территории поселка, где проживает порядка 6 тыс. человек.

Несмотря на значимость проекта, сроки его завершения неоднократно переносили. Ситуация кардинально изменилась после вмешательства нового губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Произошла смена подрядчика, утвердили дорожную карту со сроками выполнения работ.

Глава региона по поручению зампредседателя Правительства РФ Дмитрия Патрушева побывал с инспекцией на объекте. О выполненных и проводимых сейчас работах ему доложил руководитель подрядной организации Олег Гороховицкий. По его словам, техническая готовность объекта составляет свыше 97%. В ближайшее время должны начаться пуско-наладочные работы. Тем не менее, на объекте фиксируется ряд сложностей. Вячеслав Федорищев поручил принять необходимые меры и ускорить темпы работ, чтобы не допустить затягивания ввода объекта, необходимого для жителей и улучшения экологии региона.

В поселке губернатор также осмотрел строящийся жилой квартал. Здесь предусмотрены квартиры для переселения жителей из аварийного жилищного фонда в рамках профильной адресной программы. В новом квартале для переселенцев предусмотрено 55 квартир. Заключены муниципальные контракты на их приобретение. Семьи получат новое жилье до 1 сентября. Вячеслав Федорищев оценил качество строительства и работ по благоустройству прилегающей к домам территории. Он высказал ряд жестких критических замечаний, потребовав их оперативно устранить. Также глава региона на месте затребовал доклад главы Сызрани Сергея Володченкова о том, как в целом решается вопрос про переселению жителей города из аварийного жилищного фонда. Вячеслав Федорищев обратил внимание на необходимость вести эту работу активнее и эффективнее.

В Новокашпирском глава региона посетил площадку АО "Медхим". Это единственный в России производитель ихтиола и белых минеральных масел. Также это единственное в стране предприятие, которое в своей структуре имеет штольню по разведке и добыче горючего сланца и является компанией полного производственного цикла. Вячеслав Федорищев ознакомился с работой "Медхима", где трудится около 300 человек, и обсудил с генеральным директором Талатом Эйвазовым перспективы развития завода.

На ул. Вавилова, неподалеку от стадиона "Металлист", ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Одноэтажный спорткомплекс будет включать универсальный игровой игровой зал с разметкой для баскетбола, волейбола, тенниса и мини-футбола, тренажерный зал, раздевалки и иные вспомогательные помещения. В спортзале можно будет проводить тренировки по единоборствам, различные мероприятия. На данный момент расчищена территория, подготовлена площадка, сделана привязка к территории с учетом планируемых коммуникаций. Срок завершения строительства — осень 2025 года.

Вячеслав Федорищев остался крайне недоволен низким темпом выполняемых работ и отношением подрядчика.

"Готовность объекта с учетом сроков сейчас критичная. Вы это понимаете. Вместе с тем, на площадке нет представителя компании-подрядчика. Вызывайте его и приезжайте ко мне в кабинет, докладывайте, — сказал губернатор руководителю управления физкультуры и спорта администрации Сызрани Андрею Елистархову. — Это безобразие! Мы с заказчиком и подрядчиком, который так работу организует, будем очень серьезно разбираться".

В ходе рабочей поездки в Сызрань губернатор также пообщался с местными жителями, получил ряд обращений и просьб. По ним глава региона сразу же дал необходимые поручения для отработки.

После Сызрани Вячеслав Федорищев отправился в Тольятти.