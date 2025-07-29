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Губернатор Власть и политика

Самарский губернатор оценил условия отдыха детей из подшефного города Снежное ДНР

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 29 июля, губернатор Вячеслав Федорищев в Тольятти посетил пансионат "Звездный", где сейчас отдыхают дети из подшефного города Снежное Донецкой Народной Республики.

Фото: Иван Макеев, пресс-служба правительства Самарской области

Лагерь круглогодичный, ежегодно здесь оздоравливается более 5 тыс. детей, в том числе более 1200 в летний период. Проходит третья летняя смена, в лагере находятся 320 детей.

Пансионат "Звездный" третий год принимает ребят из Снежного. Отдыхать и оздоравливаться приехал 151 ребенок из подшефного города в сопровождении 14 взрослых. Также в лагере отдыхают и дети из Самарской области. Многие ребята из Снежного не в первый раз отдыхают в регионе, знакомы с вожатыми, работавшими с ними в предыдущие годы.

Вячеслав Федорищев пообщался с ребятами из Снежного. Они провели главе региона экскурсию по пансионату, показали территорию, где проходят мероприятия, жилые корпуса, поделились впечатлениями от отдыха, рассказали, что им нравится отдыхать в Самарской области и они уже успели подружиться с самарскими сверстниками.

Вместе с ребятами губернатор записал видеопривет для главы ДНР Дениса Пушилина: "Ребята накормлены, спортом занимаются. Погода хорошая все две недели, которые они здесь. Спасибо, что ребят к нам направляете, нам их доверяете. Они у вас замечательные. Республике привет, скоро приеду в Снежное". "Донецку привет из Тольятти", - передали дети.

Губернатор также пообещал передать приветы от ребят Снежного на родную землю и пожелал им хорошего отдыха и хорошего настроения.

За теплый прием и интересную, насыщенную экскурсионную программу поблагодарили и взрослые, сопровождающие детей. Они подчеркнули хорошую организацию и выразили благодарность директору пансионата Надежде Рамазашвили. Вячеслав Федорищев отметил: в лагере хорошие вожатые, дети под присмотром, и для взрослых есть хорошая возможность познакомиться с Самарской областью.

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