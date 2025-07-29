Самарский губернатор оценил условия отдыха детей из подшефного города Снежное ДНР

Во вторник, 29 июля, губернатор Вячеслав Федорищев в Тольятти посетил пансионат "Звездный", где сейчас отдыхают дети из подшефного города Снежное Донецкой Народной Республики.
Лагерь круглогодичный, ежегодно здесь оздоравливается более 5 тыс. детей, в том числе более 1200 в летний период. Проходит третья летняя смена, в лагере находятся 320 детей.
Пансионат "Звездный" третий год принимает ребят из Снежного. Отдыхать и оздоравливаться приехал 151 ребенок из подшефного города в сопровождении 14 взрослых. Также в лагере отдыхают и дети из Самарской области. Многие ребята из Снежного не в первый раз отдыхают в регионе, знакомы с вожатыми, работавшими с ними в предыдущие годы.
Вячеслав Федорищев пообщался с ребятами из Снежного. Они провели главе региона экскурсию по пансионату, показали территорию, где проходят мероприятия, жилые корпуса, поделились впечатлениями от отдыха, рассказали, что им нравится отдыхать в Самарской области и они уже успели подружиться с самарскими сверстниками.
Вместе с ребятами губернатор записал видеопривет для главы ДНР Дениса Пушилина: "Ребята накормлены, спортом занимаются. Погода хорошая все две недели, которые они здесь. Спасибо, что ребят к нам направляете, нам их доверяете. Они у вас замечательные. Республике привет, скоро приеду в Снежное". "Донецку привет из Тольятти", - передали дети.
Губернатор также пообещал передать приветы от ребят Снежного на родную землю и пожелал им хорошего отдыха и хорошего настроения.
За теплый прием и интересную, насыщенную экскурсионную программу поблагодарили и взрослые, сопровождающие детей. Они подчеркнули хорошую организацию и выразили благодарность директору пансионата Надежде Рамазашвили. Вячеслав Федорищев отметил: в лагере хорошие вожатые, дети под присмотром, и для взрослых есть хорошая возможность познакомиться с Самарской областью.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка