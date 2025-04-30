Храм Кирилла и Мефодия отсудил у мэрии Самары право собственности на центр "Кириллица"

Судебная тяжба между православным Приходом храма в честь Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и мэрией Самары тянулась почти год и завершилась победой религиозного учреждения.

В июне 2024 года Храм Кирилла и Мефодия обратился в Арбитражный суд Самарской области с иском к администрации Самары. Приход просил признать за ним право собственности на нежилое здание духовно-просветительского центра "Кириллица", расположенное рядом с храмом на ул. Ново-Садовой в районе пересечения с пр. Кирова.

Выяснилось, что в мае 2022 года в безвозмездное пользование по договору храму был передан земельный участок площадью 20,4 тыс. кв. метров. На этом участке приход построил нежилое здание духовно — просветительского центра "Кириллица" с образовательным процессом Блок А" общей площадью 1655,8 кв.м, а затем направил обращение в Государственную инспекцию строительного надзора Самарской области, чтобы получить разрешение на ввод в эксплуатацию. Однако инспекция отказалась выдавать заключение, поскольку во время строительства отсутствовал стройнадзор со стороны инспекции, и здание якобы считается самовольной постройкой.

В сентябре прошлого года суд назначил судебную экспертизу, которое проводило ФГБУ "Новгородская лаборатория судебной экспертизы министерства юстиции РФ". По ее результатам выяснилось, что строение соответствует строительным, экологическим, противопожарным и градостроительным нормам и правилам, не создает угрозу жизни и здоровью людей и может эксплуатироваться в соответствии с назначением.

В конце апреля 2025 г. областной Арбитраж, рассмотрев иск, вынес решение: признать право собственности за храмом.