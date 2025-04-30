Храм Кирилла и Мефодия отсудил у мэрии Самары право собственности на центр "Кириллица"

Судебная тяжба между православным Приходом храма в честь Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и мэрией Самары тянулась почти год и завершилась победой религиозного учреждения.
В июне 2024 года Храм Кирилла и Мефодия обратился в Арбитражный суд Самарской области с иском к администрации Самары. Приход просил признать за ним право собственности на нежилое здание духовно-просветительского центра "Кириллица", расположенное рядом с храмом на ул. Ново-Садовой в районе пересечения с пр. Кирова.
Выяснилось, что в мае 2022 года в безвозмездное пользование по договору храму был передан земельный участок площадью 20,4 тыс. кв. метров. На этом участке приход построил нежилое здание духовно — просветительского центра "Кириллица" с образовательным процессом Блок А" общей площадью 1655,8 кв.м, а затем направил обращение в Государственную инспекцию строительного надзора Самарской области, чтобы получить разрешение на ввод в эксплуатацию. Однако инспекция отказалась выдавать заключение, поскольку во время строительства отсутствовал стройнадзор со стороны инспекции, и здание якобы считается самовольной постройкой.
В сентябре прошлого года суд назначил судебную экспертизу, которое проводило ФГБУ "Новгородская лаборатория судебной экспертизы министерства юстиции РФ". По ее результатам выяснилось, что строение соответствует строительным, экологическим, противопожарным и градостроительным нормам и правилам, не создает угрозу жизни и здоровью людей и может эксплуатироваться в соответствии с назначением.
В конце апреля 2025 г. областной Арбитраж, рассмотрев иск, вынес решение: признать право собственности за храмом.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???