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Общество

В Самаре начались внеплановые проверки автобусных перевозчиков

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Внеплановые проверки автобусных перевозчиков касаются соблюдения графика движения. Об этом сообщил глава Самары Иван Носков.

Фото: телеграм-канал Ивана Носкова

"Первый проверенный маршрут — № 50, как самый протяженный, и, соответственно, вероятность смещения расписания на нем наиболее высока. Замечаний по графику немного — два автобуса в часы пик задержались на 5 и 10 минут, но зафиксировали нарушения санитарного состояния автобусов. В любом случае и то, и другое недопустимо", — резюмировал мэр.

Иван Носков добавил, что заторы сейчас можно отследить в режиме онлайн и оперативно принять решение о выпуске дополнительных автобусов на маршрут.

"Помыть машины тем более не сложно, более того — это одно из обязательных требований ко всем перевозчикам. Поэтому — ничего личного — предприниматель, работающий на маршруте № 50, будет оштрафован. Но замечу, что перевозчик свою недоработку признал, и держит в резерве на базе 10-15 машин и водителей, чтобы оперативно выпустить на дорогу. Так что можно констатировать, что меры к исправлению перевозчик принимает", — заключил глава города.

Рейды стартовали 28 апреля. В ближайшее время, по словам Ивана Носкова, будут проверены все частные перевозчики.

"Проверять и наказывать будем до тех пор, пока все замечания не устранят полностью. По понятным причинам не называю номера маршрутов, которые будут проверены в ближайшие дни. Рекомендую всем компаниям и ИП, работающим в сфере общественного транспорта, обратить особое внимание на выполнение всех требований к содержанию транспорта, внешнему виду водителей и кондукторов, соблюдению графика движения и возможности безналичной оплаты проезда. Это то, на что в первую очередь будем обращать внимание!" — призвал он.

Замечания и пожелания можно оставить по телефону "горячей линии": 8 (846) 207-70-11.

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